Fabricante da Serra investe em design e novos produtos plásticos para a casa

No ano seguinte à ampliação da sua fábrica, com a construção de um novo centro de distribuição, a Ou, indústria caxiense de utensílios plásticos para casa, investe pesadamente no desenvolvimento de novos produtos em 2025. São pelo menos R$ 5 milhões investidos entre o desenvolvimento de design, materiais, maquinários adaptados, ferramentas e moldes. Tudo para atender às novas necessidades para o lar.
"Somos uma empresa, essencialmente, de soluções para a casa, e estamos em busca de nos consolidarmos cada vez mais no mercado brasileiro, com as novas características do que esse consumidor está buscando. É uma tradição nossa o design e o desenvolvimento de novos produtos. Por muito tempo, nos limitamos ao que a nossa própria indústria poderia produzir, em plástico. Hoje, buscamos por parcerias que também nos acrescentem nas matérias-primas, como, por exemplo, o bambu. Traz sustentabilidade e sofisticação. Uma caixa organizadora, por exemplo, se torna quase um objeto de decoração", conta o diretor de marketing e produto, Vinícius Martini.
A Ou conta hoje com 800 produtos no seu portfólio. Em 2024, a empresa triplicou a sua área de atuação. Com a construção de um centro de distribuição em Caxias do Sul com 23 mil metros quadrados, os 10 mil metros quadrados, que antes dividiam tanto a operação industrial quanto a logística da empresa, agora estão exclusivamente dedicados à produção industrial. Desde então, a capacidade produtiva aumentou 40%. São 1,5 milhão de peças por ano.
Segundo Martini, em 2024 a empresa registrou crescimento no faturamento de 38%. Neste ano, a perspectiva é ampliar mais 30% e, no próximo ano, repetir o crescimento.
Responsabilidade ambiental
Uma das prioridades da Ou, por trabalhar com a transformação do plástico, é garantir produtos mais eficientes e ecologicamente corretos. Além da aplicação de novas matérias-primas, como o bambu, a empresa tem desenvolvido plásticos com maior durabilidade.
"É uma questão de responsabilidade ambiental. Temos uma visão clara de entender que os produtos precisam durar muito tempo, ser versáteis. Por exemplo, uma caixa organizadora pode mudar a sua funcionalidade na casa ao longo do tempo, porque ela é feita para durar. Temos desenvolvido plásticos com essa característica", explica Martini.
Entre os seus produtos, há ainda a linha Grid, uma coleção de cestos e organizadores que alia funcionalidade, estética e impacto ambiental positivo, 100% produzida com plástico reciclado. Até o final do ano passado, desde 2022, a empresa já garantiu a retirada de 200 toneladas de plástico do ambiente natural, em parceria com a Wise, uma das principais recicladoras de polipropileno do país, que coleta resíduos plásticos em regiões litorâneas e os transforma em matéria-prima para novos produtos.
O material é selecionado por uma rede de cooperativas e segue para a linha de produção em Caxias do Sul para se tornar um novo produto. Até o final do ano passado, a linha Grid já ultrapassou 600 mil unidades vendidas.
Avanço no mercado
Com 32 anos de atividade, a Ou hoje distribui produtos, a partir da Serra Gaúcha, para todas as regiões brasileiras. Também está consolidada na América do Sul e, no mercado internacional, tem o México como seu principal destino. Chega hoje a 25 países. No alvo futuro estão expansões nos Estados Unidos e Oriente Médio.
"O principal objetivo é consolidarmos ainda mais nossa posição no Brasil, porque ainda há espaço para crescer e lugar para chegarmos. Mas estamos desbravando novos mercados também fora do Brasil e, principalmente, estamos desbravando novos espaços para as vendas", diz o diretor.
Nos últimos três anos, a empresa, que tem seu principal relacionamento com lojas e revendedores, também tem avançado no relacionamento direto com o varejo. O e-commerce, desenvolvido no site da Ou, responde atualmente por 5% do faturamento. Segundo Vinícius Martini, este é o canal de relacionamento com clientes que mais cresce e tem função, além de garantir as vendas, de mostrar os produtos e a marca a mais pessoas.
"O que nos coloca na vanguarda como marca é estarmos perto do consumidor. Temos, por exemplo, um trabalho direto com personal organizers. Desde a pandemia, a característica das casas mudou muito. As pessoas ficam mais tempo nas suas casas, então, uma peça precisa garantir, ao mesmo tempo, a funcionalidade, com lugar para cada coisa, e o aconchego", explica Vinícius Martini.
FICHA TÉCNICA
Investimento: R$ 5 milhões
Estágio: Em execução
Empresa: Ou
Cidade: Caxias do Sul
Área: Indústria
