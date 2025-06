Simplás inaugura espaço para a conscientização sobre o plástico

de Caxias do Sul





O Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Nordeste Gaúcho (Simplás) inaugurou o espaço denominado “Somos o Amanhã - Sérgio I. Webber”, único ambiente educacional no Brasil para mostrar a economia circular do plástico. A estrutura de 110m² está localizada na sede da entidade, junto à Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul. Além de refletir o propósito do ambiente como um centro de transformação, a escolha homenageia o legado do empresário Sérgio Ítalo Webber, um dos fundadores do sindicato, em 1989.



Com capacidade para até 20 pessoas por turma e acesso gratuito, o local foi projetado para atender estudantes a partir dos sete anos, de escolas das redes públicas e privadas, e o público em geral. O local também pode ser utilizado para a formação e recreação dos trabalhadores de empresas associadas ao Simplás. Mediante agendamento pelo telefone (54)3013-8484 ou e-mail projetos@simplas.com.br, os grupos são recebidos por guia para uma imersão de aproximadamente uma hora. O ambiente é inclusivo e adaptado a pessoas com deficiência.

O presidente do Simplás, Orlando Antonio Marin, reitera que o ambiente foi concebido para mostrar como o plástico está inserido no dia-a-dia e que, apesar de muitas vezes ser visto como vilão, é um forte aliado na sustentabilidade do planeta. O projeto, idealizado pela atual diretoria, vem sendo planejado há um ano. "Com a inauguração, damos um grande passo na disseminação do conhecimento sobre o plástico e sua importância para a sociedade. Este espaço foi criado para educar, desmistificar e mostrar que, quando utilizado de forma consciente, o plástico é um aliado da sustentabilidade. Queremos que as novas gerações entendam não apenas o ciclo da matéria-prima, mas também o impacto dela no cotidiano e nas possibilidades para o futuro", salienta.