Sulgás fez investimentos de R$ 100 milhões no RS em 2024

A Sulgás, empresa privada responsável pela distribuição de gás natural no Rio Grande do Sul, executou em 2024 seu plano de expansão com investimentos de R$ 100 milhões. A empresa informa que bateu recorde de novas ligações em 2024, alcançando a marca de 100 mil clientes.

Entre os aportes do ano passado, houve a ampliação da rede de gás natural em Caxias do Sul, que prevê, até 2028, investimentos R$ 33,5 milhões. Na Região das Hortênsias, especialmente em Gramado e Canela, foram investidos outros R$ 6,6 milhões.

A Região Metropolitana de Porto Alegre também recebeu melhorias, assim como Lajeado, sede de projeto estruturante, com a primeira rede local do Estado, iniciando o fornecimento de gás natural no Vale do Taquari.

A Sulgás ainda investiu R$ 2,3 milhões na reconstrução de infraestrutura nos municípios atingidos pelas enchentes em serviços que envolveram recuperação de estradas e taludes, drenagens e desvio de tubulações.

Desde 2019, a companhia conta com financiamento do BNDES para execuções de expansão da rede de gás em municípios gaúchos. Em 2025, a Sulgás prevê ampliar a distribuição de gás natural nas regiões Norte e Sul do Estado, passando por Pelotas a Passo Fundo.

plano de expansão prevê um investimento total de R$ 1 bilhão no Rio Grande do Sul até 2030 , com fornecimento de gás natural a mais de 220 mil gaúchos nos segmentos industrial, comercial, GNV e residencial.

Para 2025, o plano é ter biometano nas redes. De acordo com nota da assessoria de comunicação da empresa, o projeto dos Corredores Verdes, voltado à frota pesada, deverá ser concluído, permitindo reduzir emissões de CO 2 no transporte rodoviário.

Ficha técnica



Investimento: R$ 100 milhões

Estágio: Em execução

Empresa: Sulgás

Cidades: Diversas

Área: Infraestrutura