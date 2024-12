Sulgás projeta investimento de R$ 1 bilhão no RS até 2030

Responsável pela distribuição de gás natural no Rio Grande do Sul, a Sulgás encerra o ano de 2024 comemorando marcos de crescimento. Com investimento de R$ 100 milhões ao longo do ano, a companhia chegou a um resultado histórico de 100 mil clientes.

A rede contou com um plano de expansão para atingir algumas metas. Em 2023, o gás natural chegou à Região das Hortênsias. Em 2024, ao Vale do Taquari, com o projeto estruturante em Lajeado. A partir de 2025, a meta da empresa é levar o gás natural de Norte a Sul do Estado, de Pelotas a Passo Fundo.



O Plano de Expansão da Sulgás prevê um investimento total de R$ 1 bilhão no Rio Grande do Sul até 2030, com mais de 220 mil gaúchos sendo impactados pelo fornecimento de gás natural nos segmentos industrial, comercial, GNV e residencial.



“O propósito da Sulgás é expandir o uso do gás com segurança e excelência, promovendo o desenvolvimento do Estado. Com segurança, qualidade e eficiência, queremos ampliar cada vez mais o fornecimento de gás natural no RS, contribuindo para uma transição energética segura”, afirma o CEO da marca, Marcelo Leite.



Além da consolidação da chegada em Gramado e Canela e ampliação da presença em municípios da Serra, a Sulgás implantou em 2024 a primeira rede local do Estado, em Lajeado, iniciando o fornecimento no Vale do Taquari.



Atualmente, são 31 municípios atendidos, com previsão de ampliação das atividades do Sul ao Norte no Estado a partir de 2025. A companhia ainda ressalta o compromisso com a segurança, fechando o ano com 32 meses sem acidentes com afastamento.

Mercado livre

A Sulgás assinou com a Gerdau e a Petrobrás, o primeiro contrato para fornecimento de gás natural no mercado livre no Rio Grande do Sul. A Petrobrás atuará diretamente no fornecimento para a empresa e a Sulgás na distribuição.



A companhia fechou o ano com investimento de R$ 2,3 milhões para reconstrução nos municípios atingidos pelas enchentes em serviços que envolveram recuperação de estradas e taludes, drenagens e desvio de tubulações.