Grupo Motormac investe em expansão de norte a sul do Estado

Está em plena expansão no Rio Grande do Sul a rede de atendimento do Grupo Motormac, especialista no planejamento e venda de soluções em geradores e motores. Neste ano, a empresa, que completa 50 anos de atuação, inaugurou uma nova filial em Passo Fundo e, em 2025, a perspectiva é de inaugurar mais uma unidade, em Pelotas. Serão R$ 2 milhões investidos entre os dois projetos que aproximarão ainda mais a Motormac dos seus clientes.

Atualmente, a empresa, que tem a sua matriz em Porto Alegre, conta com instalação em São Gabriel no Rio Grande do Sul, além da recém inaugurada unidade de Passo Fundo. A atuação no Sul do País ainda conta com unidades em São José e Chapecó, em Santa Catarina, e Colombo e Maringá, no Paraná.

De acordo com a diretora do grupo, Vanessa Velloso, a prioridade da empresa está no atendimento ao cliente, inovação e crescimento sustentável. São 15 mil clientes ativos, 360 colaboradores, sendo 30% deles mulheres, e muitas em posições de liderança. Vanessa é filha de Diderot Velloso, um dos fundadores do Grupo Motormac, ao lado de Pedro Sollheid.

No seu cinquentenário, a Motormac, que já é distribuidora exclusiva de máquinas JCB no Rio Grande do Sul e de geradores e motores Cummins em toda a Região Sul do Brasil, investe fortemente em novos pilares de crescimento. A Nest, ramo especializado em energia e painéis elétricos, completa 18 meses de atividade. O leque de novos ativos inclui ainda a SV Parts, distribuidora multimarcas de peças para o setor automotivo, e a financeira própria do grupo.

Mais recentemente, a Motormac firmou parceria com a CP Chicago Pneumatic, ampliando seu portfólio com soluções de compressores de ar para sistemas industriais. A perspectiva até o próximo ano é de um crescimento de 20% no faturamento, que chega a R$ 500 milhões anuais.

FICHA TÉCNICA

Investimento: R$ 2 milhões

Estágio: Em execução até 2025

Empresa: Grupo Motormac

Cidades: Passo Fundo e Pelotas

Área: Varejo/Serviços