Empresa de locação de geradores inaugura filial no Rio Grande do Sul

A Geradora, empresa do Grupo Loxam, inaugura nesta terça-feira (3) a primeira filial na região Sul do Brasil. A nova sede está localizada no bairro Sarandi, em Porto Alegre, e ocorreu por fusão com outras duas empresas do grupo, a Loxam Motormac Rental e a Loxam Degraus, que já atuam na capital gaúcha.

Atuando na área de locação de equipamentos e fornecimento de soluções temporárias de energia. No evento estiveram presentes o diretor presidente da A Geradora, Marcelo Teixeira, o diretor presidente da Loxam Brasil, Guilherme Boog e o diretor de expansão do Grupo Loxam, José Manuel Rubias.



Segundo Marcelo Teixeira, a abertura da filial em Porto Alegre é um marco muito importante para a empresa, decisão estratégica sonhada há anos e que pôde ser realizada, agora, com o apoio da Loxam. De acordo com ele, A Geradora veio para o Rio Grande do Sul pelo alto potencial de mercado e espaço para uma empresa do setor.



O Grupo Loxam atua com locação de equipamentos e máquinas para indústria, construção civil, varejo e eventos. “A Loxam é detentora da Geradora, ela foi comprada ano passado em setembro, e traz uma energia revigorada, uma força de uma marca internacional. É a quarta maior do mundo [no setor], então fazer parte desse grupo é muito orgulho”, completa Teixeira.



De acordo com o diretor presidente da Loxam Brasil, Guilherme Boog, a nova filial representa um olhar dedicado ao mercado gaúcho. “Havendo qualquer necessidade de suprimento de energia, A Geradora consegue atender num prazo muito mais rápido e com uma qualidade que já é reconhecida em nível nacional”, afirma.



Por enquanto, a intenção da empresa é consolidar, crescer e expandir. Em relação a futuros investimentos, Boog sinalizou a possibilidade de expansão para Santa Catarina e Paraná a partir de 2025.