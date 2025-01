Unimed Vale do Sinos manteve investimentos em 2024

Unimed Vale do Sinos A cooperativamanteve o ritmo de investimentos em avanço tecnológico e expansão das suas estruturas de atendimento em 2024, com um desembolso total de R$ 27,2 milhões.

Entre os principais investimentos estão a inauguração de uma nova unidade de atendimento em São Leopoldo. Neste espaço, foram criadas as clínicas "essencial" e "pleno", garantindo mais acesso no Vale do Sinos aos serviços da operadora.



Em 2024, também houve a ampliação da unidade semi-intensiva no Hospital de Novo Hamburgo, com 14 leitos para pacientes em cuidados especiais.

A cooperativa ainda avançou na estrutura de robótica para cirurgias ortopédicas, com a incorporação de um robô de última geração, com desembolso de R$ 4 milhões, para esses processos cirúrgicos. Neste setor, a Unimed Vale do Sinos promove o curso de cirurgia robótica aos seus médicos.

Entre os avanços de 2024, a Unimed Vale do Sinos destaca ainda a modernização, com novos equipamentos, para o serviço de diálise.



Nos desembolsos realizados no ano passado, a maior parte dividiu-se entre máquinas e equipamentos (R$ 11,3 milhões) e tecnologia da informação (R$ 8,3 milhões).

Ficha técnica

Investimento: R$ 27,2 milhões

Estágio: Concluído

Empresa: Unimed Vale do Sinos

Cidades: São Leopoldo, Novo Hamburgo

Área: Varejo/Serviços