Banrisul investiu quase R$ 400 milhões no Rio Grande do Sul em 2024

A transformação digital e a inovação tecnológica estiveram entre as prioridades de investimentos do Banrisul nos primeiros nove meses de 2024. Nos três trimestres (janeiro a setembro), foram R$ 368,7 milhões aportados no Rio Grande do Sul.

São recursos que incluem ainda a atualização do parque de equipamentos das agências e áreas administrativas do banco, além de investimentos em segurança da informação. Também houve reformas em agências afetadas pelas enchentes de maio.

Na área da modernização tecnológica, em 2024 foram contemplados investimentos em TI, autoatendimento, no data center, em transformação digital, atendimento e relacionamento com clientes, sistemas de informação e segurança patrimonial, bem como em reformas e ampliações.

Após a tragédia climática, o Banrisul anunciou uma série de medidas emergenciais para apoiar as empresas gaúchas, como linhas de crédito especiais, e também para a população, apostando na retomada econômica no âmbito do Programa Reconstruir RS.

Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs)

Dentro do plano de reconstrução do Estado após as inundações de maio, o Banrisul destinou ainda R$ 25 milhões pelo chamado Reconstruir Cultura RS para financiar 64 projetos divididos entre grandes eventos e reconstrução de espaços culturais. Foram R$ 15 milhões para a recuperação de prédios culturais importantes como o, Casa de Cultura Mario Quintana, Memorial do Rio Grande do Sul, Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), Museu de Comunicação Hipólito José da Costa e Museu Estadual do Carvão.

Ficha técnica

Investimento: R$ 393,7 milhões

Estágio: Concluído

Empresa: Banrisul

Cidades: Diversas