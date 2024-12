MARGS reabre ao público com exposição sobre a enchente de 2024

Sete meses após as enchentes no Rio Grande do Sul, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) reabriu ao público nesta sexta-feira (6) com a exposição Post Scriptum – Um Museu como Memória, instalada no 1º andar expositivo da Instituição (localizada na Praça da Alfândega, s/n°). O evento contou com as presenças do governador Eduardo Leite, da titular da Secretaria da Cultura (Sedac), Beatriz Araujo, e do presidente do Banrisul, Fernando Lemos. A visitação segue até o dia 9 de março de 2025, de terças a domingos, das 10h às 19h, com entrada gratuita.



A mostra que marca a reabertura do Museu documenta os impactos do desastre natural e destaca os esforços para a recuperação de seu acervo e estrutura. Post Scriptum é organizada em cinco seções temáticas, que reúnem objetos e imagens fotográficas, incluindo obras do acervo do Margs afetadas e que já foram recuperadas, juntamente a amplo material de registro documental e pesquisa histórica. Ao todo, são apresentadas mais de 100 obras, de mais de 60 artistas.

Em maio de 2024, o térreo da Instituição foi inundado, com o nível da água atingindo dois metros no interior do prédio histórico. O retorno do Margs se dá durante o seu restabelecimento, que envolve reformas na estrutura operacional do prédio, restauração de obras de arte e criação de nova reserva técnica para o acervo.