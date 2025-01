Hospital Moinhos de Vento investe quase R$ 1 bilhão em ampliações

Foi inaugurado em 2024 o Hospital-Dia do Shopping Pontal, na Zona Sul de Porto Alegre. Foi um dos grandes investimentos que demonstram a perspectiva de expansão do Hospital Moinhos de Vento nos próximos anos. O ciclo de investimentos, iniciado no ano passado, deve chegar a R$ 960 milhões até 2026. Somente em 2024, aponta o CEO do Hospital Moinhos de Vento, Mohamed Parrini, foram desembolsados R$ 260 milhões.

No Hospital-Dia, por exemplo, a prioridade será a dedicação aos procedimentos estéticos e reconstrutivos . Segundo o dirigente, com a perspectiva de que nos próximos anos o setor de saúde continue muito competitivo, acrescido da pressão dos planos de saúde por redução de custos, a aposta do Moinhos de Vento está no investimento em serviços de maior complexidade, renovação de áreas e equipamentos, além de novas unidades.

A soma entre os aportes de 2024 e 2025 chegará a R$ 610 milhões. No ano passado, também houve renovação no parque de exame de imagens e a abertura de um novo andar no setor de pediatria do hospital, em Porto Alegre. Conforme Parrini, a ampliação inclui a emergência pediátrica e a abertura de novos leitos intensivos e de internação.

CEO do HMV, Mohamed Parrini, detalha planos de expansão EVANDRO OLIVEIRA/JC

Entre os investimentos do primeiro ano deste ciclo, ainda houve a aquisição do sistema robótico de imagem Loop-X. Chegaram ao Moinhos de Vento os robôs Mako, para cirurgias ortopédicas, e o Rosa Hip, para artoplastias.

Para 2025, já estão em andamento novos passos na ampliação dos serviços no Hospital Moinhos de Vento. São R$ 350 milhões a serem aportados no novo prédio de cardiologia e UTI, expansão do laboratório de genética e aumento do número de leitos de internação. Conforme Mohamed Parrini, serão 33 novos leitos no CTI.

Expansão com foco em educação



Outro foco da expansão do Moinhos de Vento nos próximos anos está na área da educação. Em 2026, deve ser iniciada a construção de uma nova torre, com investimentos de R$ 350 milhões, que abrigará os setores de educação e pesquisa da instituição. O hospital aguarda a liberação pelo MEC para dar início a um novo curso de Medicina.

Ficha técnica



Investimento: R$ 960 milhões

Estágio: R$ 260 milhões (Concluído), R$ 350 milhões (Em execução), R$ 350 milhões (Anunciado)

Empresa: Hospital Moinhos de Vento

Cidade: Porto Alegre

Área: Varejo/Serviços

Investimentos em 2023: R$ 126 milhões