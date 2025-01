Cyrela lançou quatro grandes emprendimentos em Porto Alegre em 2024

A Cyrela Goldsztein fechou 2024 com quatro grandes lançamentos em Porto Alegre. O Vista Menino Deus teve 100% das unidades comercializadas em apenas 21 dias, recorde batido pelo Vista Praia de Belas, que esgotou os imóveis em 14 dias.

Mais recentemente, neste mesmo formato, foi lançado o Vista Nova Carlos Gomes. Por fim, a companhia apresentou ao mercado o Eredità Moinhos. Juntos. Os empreendimentos têm um valor de investimento previsto de R$ 626 milhões.

O ano teve ainda a entrega do Cyrela by Pininfarina, no bairro Bela Vista. Em execução, a incorporadora conta com 11 obras em andamento. Dois importantes exemplos são o Jardim Europa by Porsche Consulting, de frente para o Parque Germânia, além do The Park Inspired by Dior, no bairro Rio Branco.

Entre os empreendimentos lançados, em execução e entregues em 2024, a Cyrela calcula um Valor Geral de Vendas (VGV) aproximado de R$ 2,32 bilhões.

A incorporadora garante ainda algumas contrapartidas ao município. Somente neste ano, o valor investido foi maior do que R$ 9,5 milhões. Uma das mais emblemáticas em 2024 é a revitalização do trecho 3 da orla do Guaíba, que começou no mês de setembro deste ano e tem previsão de conclusão até março de 2025.

Ficha técnica

Investimento: R$ 635,5 milhões

Estágio: Em execução

Empresa: Cyrela Goldsztein

Cidade: Porto Alegre

Área: Empreendimentos imobiliários

Investimentos em 2023: R$ 400 milhões