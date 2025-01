3tentos destina R$ 200 milhões de investimentos ao Rio Grande do Sul

plano de investimentos de R$ 2 bilhões até 2030 R$ 200 milhões em suas operações industriais e de infraestrutura aos produtores rurais gaúchos A empresa 3tentos, que atua no setor do agronegócio, anunciou, em 2024, umno Brasil. Desse total, 10% é destinado ao Rio Grande do Sul, onde serão investidos. A meta é desembolsar 80% dos recursos previstos para o Estado até 2026. O aporte feito no ano passado em solo gaúcho soma R$ 70 milhões.

O chief operating officer (COO) da 3tentos, João Marcelo Dumoncel, observa que os investimentos dão sequência aos planos de expansão da empresa no mercado do agro brasileiro. Assim como o agronegócio, a 3tentos teve um forte crescimento nos últimos anos, tanto em faturamento quanto em número de funcionários nas suas operações.

A empresa mantém dezenas de lojas, que servem não somente como locais de comercialização de insumos e grãos, mas também como locais de armazenagem, entre as regiões Sul e Centro-Oeste do País. A 3tentos também tem investido em aumento da sua capacidade de armazenagem de grãos, com novas estruturas.

Parte dos recursos aportados em 2024 no Rio Grande do Sul foram para a compra de equipamentos e ampliação estrutural nas unidades industriais da 3tentos, com processamento de soja para a fabricação de biodiesel, óleo e farelo, nas unidades em Cruz Alta e Ijuí. A empresa também investe na ampliação da produção de sementes, em Santa Bárbara do Sul, e de fertilizantes, em Ijuí.

Ficha técnica



Investimento: R$ 200 milhões

Estágio: R$ 70 milhões (Em execução), R$ 130 milhões (Anunciado)

Empresa: 3tentos

Cidades: Cruz Alta, Ijuí, Santa Bárbara do Sul

Área: Indústria

Investimentos em 2023: R$ 100 milhões