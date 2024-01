Plano de investimentos da 3tentos prevê R$ 200 milhões em aportes no RS

3tentos pretende investir R$ 200 milhões em suas operações industriais e de infraestrutura aos produtores rurais no Rio Grande do Sul. O valor representa 10% do plano de investimentos de R$ 2 bilhões aprovado na semana passada pelo Conselho de Administração Até 2030, a empresaem suas operações industriais e de infraestrutura aos produtores rurais. O valor representa 10% dopara novos aportes da empresa entre 2024 e 2030 em todo o País.

"Será a sequência dos nossos planos de expansão e presença no mercado do agro brasileiro. Temos experimentado um crescimento significativo nos últimos anos, e acreditamos que há segurança para ampliarmos nossa atuação. Tínhamos um plano de investimentos, iniciado em 2021, com algumas metas que tinham prazo para cumprimento até 2025. Nós conseguiremos atingir com um ano de antecedência", diz o chief operating officer (COO) da 3tentos, João Marcelo Dumoncel.

A estimativa, aponta Dumoncel, é desembolsar 80% dos recursos previstos para o Estado até 2026.

Desde 2020, a 3tentos deu um salto. O faturamento, que era de R$ 3 bilhões em 2020, fechou no acumulado de 12 meses entre outubro de 2022 e setembro de 2023 em R$ 8 bilhões.

E o número de funcionários da 3tentos, que era de 1,2 mil em 2020, saltou para 2,1 mil no ano passado.

Havia, no plano de investimentos que agora será renovado, a meta era chegar a 62 lojas, que servem não somente como locais de comercialização de insumos e grãos, mas também como locais de armazenagem, entre as regiões Sul e Centro-Oeste do País. A marca já será atingida no começo deste ano.

No Rio Grande do Sul, são 55 lojas, três delas inauguradas no ano passado, em Marau, Canguçu, Júlio de Castilhos, demandando aporte de R$ 90 milhões. Neste ano, Dumoncel afirma que serão investidos R$ 70 milhões no Estado.

Com parte deste recurso, serão erguidas três novas lojas, ainda sem definição dos municípios. Hoje com capacidade de armazenagem de 1 milhão de toneladas de grãos, a 3tentos deve ampliar em 200 mil toneladas essa capacidade com as novas estruturas.

"Até 2030, serão 15 novas lojas a serem abertas no Rio Grande do Sul. Claro que a maior parte dos nossos investimentos nos próximos anos estarão concentrados em nossas operações no Mato Grosso e no Pará, mas temos no Rio Grande do Sul uma presença bem estruturada e que pretendemos manter, cada vez mais fortalecida, como protagonista nas nossas operações", afirma Dumoncel.

Parte dos recursos a serem aportados em 2024 serão destinados para a compra de equipamentos e ampliação estrutural nas unidades industriais da 3tentos no Estado. Está prevista já para este ano a ampliação de 10% na capacidade produtiva, que atualmente é de 1,1 milhão de toneladas de soja processada para a fabricação de biodiesel, óleo e farelo nas unidades de Cruz Alta e Ijuí.

Haverá ainda ampliação, em 2024, de 20% na produção de sementes, em Santa Bárbara do Sul, e de fertilizantes, em Ijuí.

As metas previstas para serem atingidas em 2030, são de ampliação em 25% na capacidade de processamento industrial de soja, de 50% na produção de sementes e de 40% na produção de fertilizantes no Rio Grande do Sul.

As maiores fatias dos futuros aportes da 3tentos, porém, serão destinadas especialmente a duas operações fora do Estado. Em Porto Alegre do Norte, no Mato Grosso, a empresa implementará a primeira indústria de processamento de milho para a produção etanol. E no Pará, há investimentos em estrutura logística portuária a serem implementados.

Ficha técnica

Investimento: R$ 200 milhões

Estágio: R$ 70 milhões (Em execução), R$ 130 milhões (Anunciado)

Empresa: 3tentos

Cidades: Cruz Alta, Ijuí, Santa Bárbara do Sul

Área: Indústria

Investimentos em 2023: R$ 100 milhões