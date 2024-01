Com investimento de R$ 800 milhões, usina de etanol será construída em Viadutos

Com um investimento de R$ 800 milhões, a empresa FZ BioEnergia e a prefeitura de Viadutos realizam nesta sexta-feira, 26 de janeiro, o lançamento da obra da usina de etanol que será construída no município. O projeto deverá impulsionar a economia das regiões Alto Uruguai e Nordeste do Rio Grande do Sul.

A solenidade será realizada às 15h, no auditório da prefeitura, com a presença do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e de lideranças políticas e empresariais.

A construção da unidade industrial de etanol a partir do milho, triticale, cevada e trigo está sendo viabilizada pela captação de recursos, através da empresa Conexão Sul Brasil Holding S/A, cuja obra será conduzida pela FZ BioEnergia. O montante será investido em 24 meses (R$ 600 milhões - Capex (despesas de capital) e R$ 200 milhões - Opex (gastos de operação). As informações foram divulgadas pela assessoria de imprensa da FZ BioEnergia.

O sócio-administrador da FZ BioEnergia, José Fortunati – ex-prefeito de Porto Alegre –, disse, através de nota, que a usina deverá utilizar em torno de mil toneladas/dia de matéria-prima originária de cerca de 10 mil produtores rurais de pequeno e médio porte, de 42 municípios das regiões abrangidas.

A iniciativa possibilitará o incremento da safra de inverno que, em função do clima, vem oferecendo uma produção muito pequena de cereais.

O sócio-administrador da empresa, Valdir Zonin, acredita que os resultados serão revertidos na elevação da renda familiar dos produtores gaúchos e no incremento das finanças dos municípios envolvidos e do Rio Grande do Sul.

O projeto deverá produzir, anualmente, cerca de 151 milhões de litros de etanol anidro, 100 mil toneladas de farelo DDGs, 245 mil toneladas de crédito de carbono, 5,4 toneladas de óleos e 25 mil MWh de energia elétrica. O início da construção do empreendimento está previsto para fevereiro de 2024, com conclusão estimada para o final de 2025.