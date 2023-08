Be8 investirá R$ 300 milhões em linha de produção de glúten vital em Passo Fundo

O presidente da Be8 (antiga BSBios), Erasmo Carlos Battistella, anunciou nesta sexta-feira (04), durante visita à fábrica de Passo Fundo do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, mais uma novidade que será integrada ao investimento da planta de etanol nesse município: a produção de glúten vital, um concentrado proteico em pó obtido a partir da farinha de cereais. A nova linha representa um acréscimo de cerca de R$ 300 milhões ao investimento anunciado para a usina (de R$ 556 milhões).“Atualmente todo o glúten consumido no Brasil é importado. Como este projeto inovador, a Be8 suprirá integralmente o mercado brasileiro, com capacidade para atender ao Mercosul também”, afirma Battistella. A unidade terá a capacidade para produzir 35 mil toneladas ao ano de glúten vital, substituindo todo o produto importado, que totalizou 25 mil toneladas no ano de 2022.O glúten é uma proteína extraída de cereais, tais como trigo, centeio, cevada e triticale. As características do glúten vital extraído e do glúten naturalmente presente na farinha não são as mesmas. A diferença principal está na capacidade de absorção de água. O glúten de trigo vital é normalmente utilizado como aditivo na panificação. Para isso, é necessário extraí-lo da farinha e transformá-lo em um pó a partir de um processo com múltiplas etapas.As aplicações do glúten vital são inúmeras na panificação, mas a principal delas é a fortificação de farinhas “standard”, já que é geralmente necessário o uso de farinhas fortes para a produção de pães. O glúten retém os gases produzidos durante a fermentação, favorecendo o crescimento e volume. A integração da linha de produção ao processo do etanol permite aproveitar a mesma matéria-prima, extraindo a proteína do cereal para produzir o glúten e o amido para o biocombustível.