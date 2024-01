Conselho da 3Tentos aprova plano de crescimento com investimentos de R$ 2 bilhões em 7 anos

O Conselho de Administração da 3Tentos, companhia gaúcha que atua no varejo de insumos, originação de grãos, indústria de processamento de soja e produção de biodiesel, aprovou, nesta segunda-feira (15), o plano de crescimento da companhia, considerando os investimentos previstos para o período de 2024 a 2030. Segundo a companhia, esses investimentos têm valor potencial de aproximadamente R$ 2 bilhões e contemplam a implementação da primeira indústria de processamento de milho da 3Tentos para a produção de etanol e DDG (coproduto do etanol de milho, sendo um resíduo que sobra após a fermentação do cereal, utilizado em ração animal), localizada em Porto Alegre do Norte (MT).



Incluem também a abertura de novas lojas na região do Vale do Araguaia (MT); ampliação da capacidade industrial do complexo soja e da produção de sementes e fertilizantes; e investimentos em logística, tecnologia, inovação, novos negócios e regiões, disse a 3Tentos.



No investimento previsto, está incluído também o valor de R$ 200 milhões que corresponde à parcela da 3Tentos na joint venture com a Caramuru Alimentos, anunciada em dezembro. A joint venture, com participação igualitária, tem como objetivo desenvolver a estrutura de logística e armazenagem no Arco Norte do País.