Empresa agrícola projeta investir R$ 100 milhões em expansão no Estado

A perspectiva de mais uma safra de soja castigada pela seca no Rio Grande do Sul não altera os planos de investimentos da 3tentos no Estado em 2023. A perspectiva é desembolsar até R$ 100 milhões em aportes para a expansão da empresa agrícola no Interior e melhoria industrial na transformação da soja em farelo e óleo para a produção de biodiesel.

De acordo com o chief operating officer da 3tentos, João Marcelo Dumoncel, o cenário de dificuldades, e a forma como a empresa o enfrentou no ano passado, mostrou que o planejamento dos últimos anos estava correto. Foram investidos R$ 171 milhões em 2022 nas operações da empresa, que desde 2021 atua no mercado da B3, na Bolsa de Valores do Brasil.

"Seguiremos a nossa estratégia, que se mostrou acertada em 2022. Ainda estamos definindo somente detalhes para confirmarmos os municípios gaúchos em que a 3tentos terá novas instalações", explica Dumoncel.

Serão abertas quatro novas lojas - com um investimento de R$ 90 milhões -, que servem não somente como locais de comercialização de insumos e grãos, como também pontos de armazenagem desde o agricultor. Os municípios ainda não foram definidos. Eles representarão um aumento de 50 mil toneladas na capacidade de armazenagem da 3tentos no Rio Grande do Sul.

Atualmente, a empresa tem capacidade para armazenar 1 milhão de toneladas. Marca alcançada no ano passado, a partir das aberturas de cinco lojas em Lagoa Vermelha, Sananduva, Nonoai, Rosário do Sul e Três de Maio.

Foi a partir destes locais que a 3tentos encontrou soluções em 2022. Com a quebra pela metade da safra da soja em relação ao ano anterior, a grande produção de trigo compensou e encontrou espaço para armazenamento e comercialização dos grãos, principalmente para outros estados do Brasil.

A 3tentos fechou 2022 com lucro líquido de R$ 571,2 milhões, um aumento de 32,7% em relação a 2021.

"Para este ano, possivelmente teremos um resultado da soja novamente abaixo de 2021, mas não tão ruim quanto em 2022. E mais uma vez, a tendência é termos uma grande produção de trigo no Estado. São alternativas e oportunidades que temos neste ramo da comercialização do grão, mas os nossos planejamentos industriais não foram afetados pela estiagem no ano passado, e provavelmente não serão novamente", estima João Marcelo Dumoncel.

Este será o primeiro ano que a unidade de processamento de Cruz Alta irá operar um ano inteiro com sua capacidade duplicada. Um projeto finalizado no ano passado e que, em 2023, ainda demandará R$ 10 milhões em investimentos para a modernização de uma das caldeiras. Somada à unidade industrial de Ijuí, a 3tentos processa 1,1 milhão de toneladas de soja por ano.

A maior parcela (75%) é transformada em farelo, que é destinado tanto ao mercado interno quanto à exportação. Os demais 25% são transformados em óleo, que é fornecido à produção de biodiesel, com seus maiores mercados entre o Paraná e São Paulo.

"Temos uma oportunidade de crescimento na ordem de 20% nesta demanda, com a ampliação de 10% para 12% no percentual de biodiesel no diesel comercial", sinaliza o dirigente.