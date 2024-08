Hospital abre serviço inédito de estética em shopping de Porto Alegre

Com aporte de R$ 40 milhões, um dos maiores hospitais privados do Rio Grande do Sul estreia complexo de saúde inédito em Porto Alegre. A terceira unidade do Hospital Moinhos de Vento (HMV) dentro de shopping center na Capital tem foco em um dos segmentos de saúde mais em alta, de procedimentos estéticos e reconstrutivos.

A Unidade Ponta Shopping começou a operar nesta segunda-feira (5) no primeiro piso do Pontal Shopping, o primeiro empreendimento deste estilo na orla do Guaíba. O complexo chegou a ser previsto para abrir no segundo semestre de 2023, mas acabou tendo a largada adiada. O Pontal foi inaugurado em abril do ano passado

Moinhos reforça a pegada de serviço do complexo, que aposta ainda em atuação forte em gastronomia, lazer, incluindo a frente náutica, e eventos, que virá com área no A chegada do, que aposta ainda em atuação forte em gastronomia, lazer, incluindo a frente náutica, e eventos, que virá com área no Blue Tree by Hilton . O Pontal, por exemplo, tem um dos dois Hard Rock Cafe do Estado - o outro e primeiro a ser aberto fica em Gramado, na Serra.

"O Pontal está se vocacionando, com Moinhos agora, mais restaurantes (container, do 20/9, no Parque da Orla, e o Daiko (japonês), em outubro, as poitas no píer para barcos e lanchas e o centro de eventos em novembro", lista Mário Almeida, coordenador de Administração Geral da AD, que comanda a gestão do shopping porto-alegrense e de outros três complexos gaúchos - shoppings Gravataí, Passo Fundo e Pelotas.

Segundo o hospital, a área no Pontal tem mais de 1,1 mil metros quadrados que atenderá de segunda a sexta-feira, das 6h30min às 18h, com equipe de 50 funcionários.

Complexo está preparado para fazer 26 procedimentos diferentes e tem apoio do HMV HOSPITAL MOINHOS DE VENTO/DIVULGAÇÃO/JC

São quatro salas cirúrgicas e 10 leitos de recuperação, informa a instituição, citando que terá uma ambulância de plantão no horário de funcionamento e os pacientes terão o suporte do hospital nos casos "com eventual necessidade de cuidados mais complexos".

O complexo fará 26 tipos de procedimentos, entre eles lipoaspiração, mamoplastia, rinoplastia, blefaroplastia, drenagem de hematoma, correção de cicatriz, otoplastia e retirada de sinais.



"A unidade vai proporcionar um atendimento ainda mais exclusivo aos pacientes, aliando tecnologia, segurança e a excelência do Moinhos de Vento", destaca, na nota, o CEO da instituição, Mohamed Parrini.



O hospital tem outras três sedes externas. Duas delas em Porto Alegre - as clínicas Moinhos no Linked, onde fica o Bourbon Teresópolis, na Zona Sul e o mais novo shopping do Grupo Zaffari, e a do Shopping Iguatemi. A terceira fica em Canoas, na avenida Getúlio Vargas, em frente à BR-116. Cada uma tem um rol de serviços e perfil de atendimentos.