Unimed inaugura Complexo Hospitalar no Vale do Sinos

Com a revitalização da Torre I, o Complexo Hospitalar A Unimed Vale do Sinos passa a ser também referência na área materno-infantil, hemodiálise, hemodinâmica e oncologia de Novo Hamburgo e Região. A inauguração do prédio é a conclusão do empreendimento que inclui a Torre II e um edifício garagem, além do Hospital Unimed de São Leopoldo. Ao todo, o investimento de R$ 378 milhões disponibilizou múltiplos serviços à população local em seus 40 mil metros quadrados, somando 10 salas cirúrgicas, duas salas de parto e 251 leitos (192 de internação clínica, 19 de internação obstétrica/materna, 20 UTI adulto e 20 UTI neonatal).

Em cerimônia de abertura realizada na manhã desta quarta-feira (8), o presidente da Unimed Vale do Sinos, Luis Carlos Melo ressaltou que esta será a primeira instituição de saúde do interior do Rio Grande do Sul a contar com a tecnologia de cirurgia robótica, que que permite a realização de procedimentos minimamente invasivos, por meio de pequenos orifícios onde são inseridos instrumentos e uma câmera no corpo do paciente.

De acordo com o dirigente, estes aparatos trarão uma maior precisão os procedimentos, garantindo uma melhor visão à equipe médica por meio da alta definição do sistema 3D. “Para isso, já ocorrem treinamentos internos com simuladores, e mais de 70 profissionais podem desenvolver suas habilidades com as máquinas de forma realista”, explica.

Além do robô cirúrgico da Vinci®X, o complexo conta também com aparelhos de Ressonância Magnética, Mamógrafo Digital (que permite a realização de exames pra diagnóstico precoce), Mobile Care Web Viewer (tecnologia que permite a visualização dos monitores de todos os pacientes de forma remota pelo tablet ou celular), Vídeo Cirurgia em 4K e Microscópio Zeiss (que auxilia a visualização robótica em 3D e possibilita ao médico a visualização do cérebro do paciente em realidade aumentada), entre outros.

“Inovação tecnológica serve para dar segurança ao paciente e mais agilidade ao atendimento, servindo como apoio ao médico. Trabalhamos hoje com equipamentos que são referência na América Latina e no cenário mundial, inclusive, permitindo atender pessoas a demanda nacional por meio de deslocamentos feitos com nossos helicópteros e aviões disponíveis”, detalha o dirigente.

Nesse sentido, o digital também está presente nas medidas de segurança, incluindo câmeras de reconhecimento facial para controle de acesso, proporcionando maior proteção aos pacientes internados, suas famílias e colaboradores da instituição. Outro importante atributo são os sensores inteligentes, que sinalizam quando a mesa ou o paciente estão em posicionamentos de risco, ideal para cirurgias bariátricas.

“Recentemente, recebemos a certificação internacional, ONA3, que garante a excelência dos nossos processos. A acreditação, com o mais alto nível de excelência, representa o reconhecimento do nosso trabalho”, comemora Melo.

A Unimed Vale do Sinos atua nos segmentos empresarial, familiar, odontológico e medicina e segurança do trabalho, numa área de abrangência que inclui Novo Hamburgo, São Leopoldo, Campo Bom, Portão, Estância Velha, Lindolfo Collor, Ivoti, Dois Irmãos, Morro Reuter, Presidente Lucena e Santa Maria do Herval. Atualmente, conta com 530 médicos cooperados, mais de 100 mil clientes e 2 mil colaboradores