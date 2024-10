Multiplan investirá na revitalização de mais trechos da orla do Guaíba

Os projetos já estão aprovados pela prefeitura de Porto Alegre, e agora a Multiplan Empreendimentos Imobiliários avança em relação aos licenciamentos ambientais e pretende, em 2025, tirar do papel as revitalizações dos trechos 5, 6 e 7 da orla do Guaíba, que compreende os trechos em frente ao BarraShoppingSul, ao novo bairro que é construído pela empresa, o Golden Lake, e ainda um trecho de calçamento e ciclovia ligando os dois trechos, diante do Centro de Treinamentos (CT) Cristal, que pertence ao Grêmio, ao longo da avenida Diário de Notícias. Ao todo, serão R$ 60 milhões investidos em 58 mil metros quadrados de orla.

O projeto é uma antecipação de contrapartidas da construtora junto ao poder público municipal. E isso significa que também houve antecipações na execução do projeto imobiliário Golden Lake. Nesta quinta-feira (31), a Multiplan lança a segunda fase do empreendimento, compreendendo duas torres do chamado Lake Eyre, com obras a serem iniciadas em 2025. Atualmente, outras quatro torres, da primeira fase, chamada Lake Victoria, já estão sendo erguidas e devem ser entregues ainda em 2025.

Ao todo, o pacote de investimentos da Multiplan na Zona Sul de Porto Alegre chega a R$ 500 milhões entre 2024 e 2025 – destes, R$ 200 milhões já desembolsados neste ano.

"Nós percebemos que temos um papel importante para a cidade e queremos dar a nossa contribuição, especialmente com a orla, que é um valor de Porto Alegre. Em todos os nossos empreendimentos, como os shoppings, temos essa preocupação com a revitalização e valorização do entorno. É o que estamos fazendo. Decidimos antecipar investimentos. Em dois anos, desembolsaremos o que seria feito em dez", aponta o vice-presidente de Desenvolvimento da Multiplan, Marcelo Barnnes.

Projeto adaptado às cheias



A partir do momento em que o início das obras na orla do Guaíba estiverem liberadas, a perspectiva de entrega é de 12 meses e, como aponta Barnnes, atenderá a um conceito diferente do visto nos demais trechos da orla, especialmente após as cheias de maio.

"É um projeto pensando na antecipação de cheias. A orla terá dois níveis. No primeiro, tendo um efeito esponja, tivemos a preocupação de garantir a permeabilização do solo, a valorização da natureza e somente equipamentos que podem ter este contato com a água. No segundo nível, que fica junto à avenida, aí sim, teremos equipamentos mais sensíveis e instalações mais perenes. Mas essencialmente, este projeto não terá excesso de concreto", garante Barnnes.

De acordo com a Multiplan, serão 23 mil metros quadrados na Orla Barra e outros 31 mil metros quadrados na Orla Golden Lake, além de 4 mil metros quadrados de um calçadão, com ciclovia e passeio, que irá interligar os dois trechos.

São destaques da proposta o espaço família com playgrounds para todas as idades, área pet, local dedicado à prática de exercícios com equipamentos de ginástica e pista pump track para bike cross; piers para catamarã, stand up paddle e jet skis, guarderia para esportes náuticos, decks com mirantes e arquibancadas, anfiteatro, quiosques e sanitários, passarelas suspensas e pontes sobre os arroios, além de um posto para a Guarda Municipal.

Mas as contrapartidas da empresa na orla não se limitam aos dois novos projetos. São investidos outros R$ 20 milhões na recomposição do calçamento, muros de contenção e galerias nas orlas dos bairros Ipanema e Lami.

Construção de bairro privado avança



De acordo com o diretor de incorporações da Multiplan, Pedro Côrtes, a melhoria da orla segue uma tendência adotada pela empresa em outros lugares. Entre os shoppings administrados pela Multiplan está, por exemplo, o Park Shopping, em Canoas, onde um novo parque foi criado em frente ao empreendimento.

"Temos um compromisso com a valorização de um trecho da cidade, e da orla, especialmente, que estava abandonado", diz o diretor.

E há ainda o apelo à valorização do projeto Golden Lake que, entre as antecipações de investimentos, teve obras de infraestrutura também iniciadas antes do previsto. Ao todo, são R$ 160 milhões já em execução para as ruas, iluminação, o lago, quadras e outros equipamentos.

"O empreendimento é um sucesso, e como teremos entregas já em 2025, os novos moradores terão um bairro já estruturado para morar. Todo o nosso projeto do Golden Lake foi muito aceito pelo público e está valorizado", confirma Marcelo Barnnes.

novo bairro privado, que envolverão até R$ 2,5 bilhões em investimentos Após a fase do empreendimento já em execução e a que será lançada nesta quinta-feira, a Multiplan ainda planeja outras seis fases para oaté o seu final.

Ficha técnica

Investimento: R$ 500 milhões

Estágio: R$ 200 milhões (em execução), R$ 300 milhões (anunciado)

Empresa: Multiplan

Cidade: Porto Alegre

Área: Empreendimentos imobiliários