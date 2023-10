Primeiro condomínio do Golden Lake deve ficar pronto em 2024

Até o final do ano que vem já deve estar pronto para ser habitado o primeiro dos sete condomínios que irão compor o Bairro Golden Lake, com 163 mil metros quadrados na Av. Diário de Notícia, em Porto Alegre. Somente neste ano, o investimento da Multiplan no projeto está em 83,5 milhões – com previsão de mais R$ 45,7 milhões até dezembro.

• LEIA MAIS: Porto Alegre ganha o maior lago balneável artificial do Brasil

As vendas das sete torres do Lake Vitória estão um pouco mais baixas do que os 65% esperado, mas, de acordo com o diretor de Incorporação da construtora, Pedro Côrtes, o resultado ainda está dentro do previsto. “Hoje temos 60% de unidades vendidas, e estamos muito satisfeitos. Sabemos a decisão do comprador não é só de mudar de apartamento, mas trocar de estilo de vida. Morar na Zona Sul da Capital, na minha opinião, será a tendência daqui pra frente”, sinaliza o executivo.

Inspirado no Golden Green, na Barra da Tijuca do Rio de Janeiro, também assinado pela Multiplan, a versão gaúcha alia segurança, bem-estar, comodidade e com todas as 18 torres voltada para a vista do Guaíba. Além das áreas comuns, cada condomínio terá sua estrutura independente. “A ideia é que os sete condomínios possam funcionar sozinhos, sendo a área do bairro de acesso a todos os moradores”, explica o dirigente.

Individualmente, os espaços privativos dos conjuntos habitacionais contam com piscina climatizada de 40 metros, piscina infantil e para adolescentes, fitness center, deck para yoga, pet place, spa com saunas, piscina de relaxamento e sala de massagem, beauty center, espaço gourmet com lounge fogo, playgrounds ao ar livre, brinquedoteca, salão de festas infantil, espaço teen e sala de reuniões.

Boa parte da infraestrutura do bairro está concluída. O Main Lake, o maior lago artificial de águas cristalinas do País, com 5 mil metros quadrados, foi inaugurado em novembro de 2022. Foram finalizados também todo o sistema viário, parte do paisagismo e parte da infraestrutura de lazer (como três quadras de tênis e quatro de beach tênis).

Ainda serão construídos o Welness Center – que abrigará um spa com piscina terapêutica, saunas, salas de repouso e massagem –, uma piscina coberta e climatizada com três raias de 25 metros, fitness center, bar, central de apoio náutico e um centro de estética completam a infraestrutura de saúde e relax do local.

Desde 2009, quando foi realizada a aquisição da área, já foram investidos aproximadamente R$ 500 milhões no empreendimento. Neste valor estão incluídas algumas das contrapartidas combinadas com a prefeitura. De acordo com Côrtes, uma das compensações mais emblemáticas nem estava no plano inicial: a reforma do segundo piso do Mercado Público. Outra antecipação diz respeito a uma série de obras sociais para associações da Vila Cruzeiro.



FICHA TÉCNICA

Investimento: R$ 129,2 milhões (até o final deste ano)

Estágio: em andamento

Empresa: Multiplan

Cidade: Porto Alegre

Área: 163 mil metros quadrados