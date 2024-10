Revitalização da orla de Ipanema levará oito meses para ser concluída

Quem circula pela orla de Ipanema, na zona Sul de Porto Alegre, ainda se depara com os impactos ocasionados pela enchente de maio. Passados cinco meses, o espaço começou a ser revitalizado. Com a ordem de início das obras concedida nesta quinta-feira (10), pela secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) e pelo Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática, a expectativa é concluir os serviços em oito meses.



O espaço, localizado às margens do Guaíba, passará por reforma do calçadão, reparos nos equipamentos, além de melhorias na acessibilidade e infraestrutura, com a promessa de tornar o espaço mais resistente aos impactos das cheias. “Vivemos um momento histórico no Rio Grande do Sul e na cidade. Temos 309 equipamentos destruídos de forma total ou parcial, incluindo escolas, unidades de saúde e parques”, destaca o secretário da Smamus e coordenador do Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática, Germano Bremm.

contrapartida da prefeitura de Porto Alegre com a construtora Multiplan, em razão da construção do Golden Lake Serão investidos R$ 10 milhões, com recursos do Termo de Conversão em Área Pública (TCAP). A obra de recuperação de dois quilômetros da orla de Ipanema trata-se de mais umada prefeitura de Porto Alegre com a construtora Multiplan, em razão da construção do, loteamento localizado na avenida Diário de Notícias., com recursos do Termo de Conversão em Área Pública (TCAP).

“Todas as contrapartidas são escalonadas conforme o andamento do projeto no Diário de Notícias, que é um dos maiores projetos de desenvolvimento urbano da cidade. Com as enchentes, a empresa se colocou à disposição para antecipar as obras em Ipanema e no Lami”, explica o diretor de desenvolvimento imobiliário, Bruno Vanuzzi, da Multiplan. O serviço é realizado pela empresa mbar e o gerenciamento é da Tecplan.



A estrutura existente, composta por calçamento de pedra, será refeita de concreto, com um acréscimo de 45 centímetros do calçadão. “O muro que temos hoje permite que quando a água sobe, ela puxa o substrato, que fica abaixo do calçadão. O novo muro irá impedir que isso ocorra”, detalha o arquiteto da Smamus, Andrey Vargas. A estrutura também servirá como banco.

Dessa forma, também haverá um aumento do calçadão, buscando acessibilidade e espaço para circulação de pessoas. Já na área de contenção, será feito enrocamento com pedras na área de contenção. “Em vários pontos, a estrutura desmoronou, quebrou a contenção e a calçada caiu. Iremos construir uma cortina de concreto para conter e impedir que água avance,” complementa o coordenador de infraestrutura do escritório de reconstrução, Alex Souza.