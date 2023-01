Alargamento da Wenceslau Escobar não tem previsão de sair do papel

Bruna Suptitz e Fabrine Bartz

está com as obras em andamento Ainda sem data definida para abrir, o novo Zaffari da avenida Wenceslau Escobar 1.286, onde foi uma loja do Nacional,. Porém, o aguardado alargamento do trecho da avenida - entre a rua Castro Menezes e avenida Copacabana - em frente ao empreendimento não vai acontecer tão cedo. Previsto como uma das contrapartidas da Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A pela construção do bairro privativo Golden Lake, na avenida Diário de Notícias, o trecho foi substituído pela execução da pista sul da avenida Pedro Américo Leal, ao longo do Arroio Cavalhada, entre as avenidas Diário de Notícias e Icaraí.

A substituição foi proposta pela Multiplan, já que depende da conclusão da Pedro Américo Leal a realização de outras medidas compensatórias do empreendimento, como ciclovia no trecho, recuo para pedestres e ligação com ruas do entorno. A proposta foi acolhida pela prefeitura, que executou a pista norte da Pedro Américo Leal com financiamento, mas não conseguiu garantir o recurso necessário para a sua conclusão.

Oficialmente, o governo municipal sustenta que alargar a Wenceslau não é mais uma prioridade. "Temos um fluxo de carros naquela avenida, mas não tem como aumentar a rua, porque o urbanismo moderno já entendeu que aumentar cada vez mais a rua não está resolvendo o problema do trânsito", explica o procurador-geral adjunto de Domínio Público, Urbanismo e Meio Ambiente, Nelson Marisco.

chegada do novo Zaffari, a tendência é que aumente o fluxo de veículos e será necessário acomodar mais carros circulando na região No entanto, com a. De acordo com Marisco, "possivelmente isso ocorra através da criação ou ampliação de outra rua - talvez não tão próxima daquele local, mas que possa compensar aquela obra e não mitigar", complementa.

Em nota, a Companhia Zaffari ressalta que a área construída para a atividade de varejo de alimentos permanecerá a mesma que a original, conforme determina a legislação vigente. "(O local) tinha vagas de estacionamentos e fluxos semelhantes aos que serão ofertados com a implantação do atual projeto de renovação e, como houve a manutenção da área destinada para varejo de alimentos, não se alteraram os impactos já resolvidos e absorvidos pelo sistema viário".

Com a mudança de bandeira de um dos maiores supermercados da Zona Sul, de Nacional para Zaffari, a companhia solicitou o Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU) para a efetivação da reforma, conforme o Secretário Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm. A pasta classificou a obra como reforma e enquadrou como um projeto especial de primeiro grau, correspondente a empreendimentos de menor impacto, diferentemente de um shopping center, por exemplo, chamado de projeto de segundo grau. Por este motivo, não previu mudanças significativas na estrutura viária. No entanto, o antigo prédio na avenida Wenceslau Escobar, 1.286, já está quase todo no chão e, consequentemente, um novo será erguido.

O Zaffari, no entanto, reforça que foram mantidas as atividades originais no prédio existente, por isso o projeto não foi objeto de EVU, passando pela análise direta da edificação. "Mas, há qualificações previstas no entorno, como a nova rede para as águas pluviais, que já foi executada". Já o aumento de área construída total se deve a nova localização do estacionamento, praticamente todo com vagas cobertas no nível inferior, e da área destinada para lojas de apoio que existiam, mas que serão realocadas.

Ainda assim, para a prefeitura, o caso é tratado como de menor impacto. Se a legislação assegura esse enquadramento de primeiro grau, não tem essas exigências de contrapartidas, porque o impacto já está mensurado na cidade", afirma o secretário do Meio Ambiente, Germano Bremm.

Mesmo tendo trocado de contrapartida, a Multiplan entregará para a prefeitura o projeto executivo que poderá servir de base para as obras necessárias na avenida Wenceslau Escobar, informa Bruno Vanuzzi, diretor imobiliário da empresa.