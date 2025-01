Hotel Laghetto em construção no aeroporto de Porto Alegre tem obras avançadas

O ritmo das obras da construção de um hotel dentro do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, segue acelerado, favorecido pelo tempo pouco chuvoso nos últimos tempos. Trata-se do Laghetto Aeroporto, com previsão de inauguração para agosto de 2026.

Nos primeiros dias de janeiro de 2025, segundo o gerente de novos negócios da rede Laghetto, Luis Paulo Dyundi, a estrutura, que terá 179 apartamentos distribuídos em 7 mil metros quadrados de área construída, chegou à quarta laje. Orçado inicialmente em R$ 45 milhões, o projeto teve seu investimento total revisado para R$ 58 milhões, dos quais, R$ 10 milhões foram desembolsados em 2024.

"A obra está com o cronograma, inclusive adiantado. Enquanto o aeroporto esteve fechado, a execução acabou avançando muito, porque não tínhamos aquela movimentação de um aeroporto junto ao canteiro de obras. Foi possível avançar com as fundações e outras questões estruturais fundamentais para o projeto", conta Dyundi.

LEIA TAMBÉM: Hotel começa a ser erguido em frente ao Aeroporto Salgado Filho

A construção do Laghetto Aeroporto foi o principal investimento em obras, com recursos próprios, da rede no Rio Grande do Sul em 2024, de um total de R$ 53 milhões entre novos anúncios e aportes concretizados. Também avançam, para serem inaugurados em 2025, as obras do Laghetto Stilo Garden, em Gramado, com inauguração prevista para a temporada de inverno, e o Laghetto Stilo Caxias, em Caxias do Sul, onde funcionava o Hotel Alfredinho, previsto para abrir em dezembro deste ano. Em ambos os casos, porém, os investimentos são de incorporadores. Caberá à Laghetto operar os novos empreendimentos.

Já no caso do Laghetto Aeroporto, foi preciso driblar a cheia na Capital. O hotel havia sido lançado em abril. Dias depois, aconteceu a enchente. No entanto, como afirma Dyundi, não houve perdas, e a retomada foi bastante rápida. "Na época, tínhamos apenas os tapumes na área, não havíamos iniciado nenhuma estruturação de obras. E depois, no começo de junho, já foi possível acessar o local e dar início aos trabalhos de construção", aponta o gerente.

A intenção da Rede Laghetto é ter este hotel operando no período da Expointer de 2026. A perspectiva é de que, com essa operação, a Laghetto chegue a 415 apartamentos Porto Alegre, e mais de 3.600 unidades habitacionais em sete destinos nacionais.

Resorts da dupla



construções dos dois Laghetto Sports Resorts Também anunciado em 2023, um dos mais arrojados projetos da Rede Laghetto, as, em parceria com a BR Resorts, em São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha, com as temáticas da dupla Gre-Nal. Orçados em R$ 1 bilhão, os empreendimentos devem ter suas obras iniciadas neste ano. Em 2024, segundo Dyundi, o investimento estimado na fase de projetos e na estruturação das redes de vendas chegou a R$ 20 milhões.

"Tivemos, claro, uma interrupção no plano de vendas nos estádios em virtude da enchente, mas no final do ano, retomamos a estratégia de vendas de unidades, inclusive estruturando pontos de venda estratégicos", comenta o gerente.

Os dois projetos são completamente independentes entre si. São 461 apartamentos em cada resort, com acomodações que vão de 27 metros quadrados a 83 metros quadrados de área privativa, em diversas configurações. Além dos estádios do Grêmio e Internacional, as vendas acontecem no Litoral Norte, no Cais Embarcadero, em Porto Alegre, e, a partir de janeiro, em Gramado e Canela. Além de vendas itinerantes pelo Interior.

Na linha dos resorts, avançam também as obras para erguer a primeira fase do Golden Villagio Laghetto, na entrada de Canela, que deve ter essa etapa entregue no início de 2026. A empresa não detalha os valores desembolsados em 2024 no projeto que chega a R$ 200 milhões em investimentos totais.

Já no Vale do Taquari, a Laghetto anunciou em 2024 o seu projeto de hotel no Boulevard Encantado, que prevê R$ 23 milhões em investimentos. O lançamento oficial do projeto, com início das vendas, está previsto entre o final de 2025 e o início de 2026.

Rede de hotéis projeta expansão nacional



Hoje, a Laghetto opera 23 hotéis, 20 deles no Rio Grande do Sul. É por isso que, em 2025, explica Luis Paulo Dyundi, uma das principais apostas da rede está no avanço da Laghetto no restante do Brasil. Já está em execução o projeto para um hotel em Guarapari, no Espírito Santo. Já em Fortaleza, a Laghetto deve repetir a parceria com a Fraport e construir um hotel junto ao aeroporto da capital cearense.

"Nós seguimos, é claro, procurando hotéis em cidades-polo no Rio Grande do Sul, mas temos uma meta de diversificar nosso portfólio fora do Estado. Em Santa Catarina, por exemplo, percebemos que há uma sinergia, há um reconhecimento da qualidade da nossa marca. Essa identificação é importante e vai determinar um dos nossos focos de atenção neste momento", aponta o gerente de novos negócios.

A cidade de Pomerode (SC) estaria no alvo para novos empreendimentos, pela semelhança com a região de Gramado, onde a Laghetto está consolidada. Áreas como Blumenau, Joinville e o litoral catarinense também entram nos planos de diversificação de aportes para este e os próximos anos.

Ficha técnica

Investimento: R$ 53 milhões

Estágio: R$ 30 milhões (Concluído), R$ 23 milhões (Anunciado)

Empresa: Laghetto

Cidades: Porto Alegre, São Francisco de Paula, Encantado

Área: Varejo/Serviços

Investimentos em 2023: R$ 200 milhões