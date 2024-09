Hotel começa a ser erguido em frente ao Aeroporto Salgado Filho

Tem obra na área da pista do Aeroporto Internacional Salgado Filho para reativar os pousos e as decolagens em 21 de outubro, e tem também no lado de fora. Em frente ao terminal de passageiros, tapumes e máquinas indicam que a implantação do hotel de uma rede gaúcha está acelerada.

A previsão é que o empreendimento da rede Laghetto seja finalizado no segundo semestre de 2026. A pedra fundamental do primeiro hotel bem em frente ao terminal foi lançada em abril

Curiosidade: o ato para dar a largada na construção foi em 30 de abril, dias antes da inundação fechar o complexo, que ocorreu em 3 de maio. Depois que a água baixou e já foi possível entrar no local, o Laghetto começou a preparar o terreno para receber equipamentos e dar início às fundações.

O hotel entra em operação em 2026 e terá rooftop com vista para o aeroporto e o Guaíba PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

O investimento é previsto em R$ 45 milhões. Serão 179 apartamentos. No novo Laghetto, terá academia, sala de reuniões e restaurante no rooftop, com vista ao aeroporto e ao Guaíba. O contrato entre a concessionária e a rede é de 49 anos.

O gerente de novos negócios da Laghetto, Luís Paulo Dyundi, informa a execução está na fase de montagem das estacas das fundações. Dyundi avalia que 60% das estruturas foram instaladas. A previsão é terminar essa fase em setembro. "A ideia é erguer duas lajes até o final do ano", projeta o gerente. Nesta etapa, o número de trabalhadores ainda é baixo.