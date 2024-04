Pedra fundamental do Hotel Laghetto no Aeroporto Salgado Filho é lançada

Projeto que vem sendo gestado desde 2014, a construção de um hotel no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, finalmente começa a tomar forma. Realizado em parceria entre a Rede Laghetto e a Fraport Brasil, o empreendimento teve a pedra fundamental lançada na manhã desta terça-feira (30), na sede da concessionária. A previsão de entrega é para o segundo semestre de 2026.

Com um investimento de R$ 45 milhões, o hotel contará com 179 apartamentos, academia, sala de reuniões e um restaurante no rooftop voltado ao aeroporto e ao Guaíba. Segundo o CEO da Laghetto Hotéis, Diego Cáceres, os anos de negociação resultaram em uma extensão do tempo de contrato de 20 para 49 anos e a oferta de um terreno ainda melhor posicionado do que a primeira proposta.

“A partir disso, falamos com um grupo de investidores da Serra e da Capital para levar adiante o primeiro hotel da nossa rede localizado em aeroporto. Mas, como a Fraport também tem a concessão de Fortaleza, estamos pensando em expandir essa ideia para lá”, afirma Cáceres.

Para a CEO da Fraport no Brasil, Andreea Pal, faz parte do conceito aeroportuário da companhia oferecer ao passageiro uma experiência completa e a localização deste empreendimento é perfeita para isso: “Estamos muito perto da cidade, mas também tem um conexão rodoviária e de trem, oferecendo praticamente esse tipo de complexo intermodal, do avião para a rua ou para o trem”.

Segundo o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, que participou da cerimônia de lançamento, ter um hotel da Rede Laghetto no aeroporto da Capital é importante para o turismo e para os negócios da cidade. “Poucas cidades têm um aeroporto tão bem localizado como o nosso, não é à toa que a Fraport está aqui investindo muito na qualificação desse negócio. Que ele possa ser bem utilizado e que possa ser mais um atrativo para a visita a Porto Alegre, porque eu sempre penso no desenvolvimento econômico que pode trazer”.