Laghetto assume Hotel Porto do Sol no Espírito Santo

Marco histórico no turismo de Guarapari (ES), fundado na década de 1970, o Hotel Porto do Sol passa a ser gerido pela rede Laghetto Hotéis, Resorts & Experiências. A oficialização desse movimento no mercado de turismo ocorreu nesta terça-feira (20), em evento realizado no Sheraton Hotel, na Praia do Canto, estado capixaba.

Para o sócio-diretor da Rede Laghetto, Plínio Ghisleni, o empreendimento representa mais do que uma expansão geográfica da rede, mas um compromisso com a valorização da história e da cultura local. "Estamos entusiasmados em trazer a expertise e a paixão em servir da Laghetto para o Espírito Santo, preservando a essência do Hotel Porto do Sol enquanto introduzimos inovações que vão elevar a experiência de hospedagem. Esse projeto é uma oportunidade única de honrar o legado do passado, ao mesmo tempo em que construímos um futuro vibrante e promissor para o turismo em Guarapari", destacou.

Sob a nova propriedade do empresário Maely Coelho, dono da MedSênior, o hotel passará por um retrofit completo, projetado pela BG Arquitetura e Arkieto Quality Concept Group, que promete preservar a rica história do local, ao mesmo tempo em que introduz elementos contemporâneos e acessíveis. A revitalização do Porto do Sol visa manter sua arquitetura original, com intervenções pontuais e uma forte conexão com a natureza, sempre priorizando a acessibilidade e o conforto dos hóspedes.

O local conta com 88 unidades hoteleiras, todas com vista para o mar, sendo 26 sobrados (unidades com mezanino), 53 casas (unidades com forro inclinado), sete apartamentos (sem forro inclinado) e 2 suítes com terraço panorâmico e piscina privativa.