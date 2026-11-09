Ibovespa volta aos 172 mil pontos, no pico do dia, com exterior pró-risco

O Ibovespa terminou o primeiro pregão da semana com mais uma recuperação
, acompanhando o movimento pró-risco no exterior que também ajudou na alta das bolsas americanas e outros mercados emergentes. O movimento aconteceu na esteira do tombo forte do petróleo
, que contribui para uma expectativa de menor pressão inflacionária
. Um cenário de inflação mais controlada pode, potencialmente, exigir uma postura menos dura dos bancos centrais, com juros mais baixos no horizonte - um cenário favorável para as ações globalmente.
O petróleo Brent para janeiro fechou em queda de 5,85%, a US$ 92,57 o barril, distante das máximas acima dos US$ 100 o barril. O tombo aconteceu depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, minimizou no fim de semana a possibilidade de novos ataques americanos ao Irã. Há ainda relatos de que o governo americano permitiu o enriquecimento de urânio no país persa, segundo o jornal Al Arabiya.
Com esse pano de fundo, o principal índice da B3 ganhou força bem perto do fim dos negócios e fechou na máxima do dia, em 172.236,05 pontos (+2,22%). A queda do petróleo pesou sobre as ações da Petrobras, que impediram uma alta maior do Ibovespa. Ainda assim, as demais blue chips encerraram em firme valorização, impulsionando o índice. Em Nova York, o EEM, maior ETF ligado a mercados emergentes, avançou 2,87%.
"Olhando para o todo, se o petróleo está caindo, isso pode contribuir para uma inflação menor. Estar perto de US$ 93 é muito significativo em relação a US$ 104, onde já esteve. Se o preço não voltar a disparar com força, tem bastante a ser corrigido nos mercados", afirma o fundador e gestor da RAM Capital, Paulo Renoldi.
A despeito do dia positivo, profissionais de mercado ainda afirmam que o cenário doméstico segue como grande ponto de atenção para os investidores, à medida que o presidente Lula sinaliza - ou não - a composição do seu novo governo e qual a agenda fiscal a ser adotada a partir do ano que vem. Especialistas ainda ponderam que há preocupação quanto à continuidade de uma política fiscal expansionista, sobretudo diante das promessas de campanha feitas.
No domingo (8) Lula realizou um aguardado pronunciamento à nação
, em que sinalizou compromisso fiscal, sem detalhar cortes, além de prometer comprar dívidas bancárias das famílias, criar o Ministério da Segurança Pública e defender reformas política e do Judiciário.
"Por mais que o pronunciamento não tenha sido tão focado assim quanto se gostaria nas contas públicas, o fato de ele sinalizar uma preocupação com a dívida num pronunciamento em rede nacional, que chega para aquele eleitor médio, mostra uma mudança de tom", afirma o economista-chefe e sócio-fundador da Forum Investimentos, Bruno Perri.