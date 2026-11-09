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CapaEconomiaPetróleo

Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 17:24

Petróleo fecha em queda de mais de 5% após falas Trump e proposta para enriquecimento de urânio

Brent para janeiro caiu 5,85%, a US$ 92,57 o barril; WTI para dezembro fechou em queda de 4,38%, a US$ 86,85 o barril

Brent para janeiro caiu 5,85%, a US$ 92,57 o barril; WTI para dezembro fechou em queda de 4,38%, a US$ 86,85 o barril

TANIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL/JC
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Agências
Os contratos futuros do petróleo fecharam em forte queda nesta segunda-feira (9) após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, minimizar no fim de semana a possibilidade de novos ataques americanos ao Irã, embora Teerã ressalte a falta de avanços nas negociações. Segundo a Al Arabiya, Washington permitiu o enriquecimento de urânio dentro do Irã em 3,67% e Teerã concordou.

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