Bolsas de NY fecham em alta com recuperação de tecnologia

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta segunda-feira (9) com a recuperação do setor de tecnologia. A Nvidia destoou diante das notícias relacionadas ao CEO Jensen Huang.

O Dow Jones subiu 2,15%, aos 52.389,75 pontos. O S&P 500 avançou 2,34%, a 7.549,83 pontos. Já o Nasdaq encerrou em alta de 2,74%, nos 25.253,14 pontos.

Já começando a sessão em alta, os índices ampliaram os ganhos durante o dia, com o Dow Jones renovando as máximas intradiárias diversas vezes durante a tarde. A recuperação generalizada do setor de tecnologia teve altas expressivas, como Amazon e Microsoft, avançando 2,94% e 2,75%, respectivamente. Além dessas, a AMD saltou 13,26%, Marvell Technology subiu 9,49%, Intel registrou ganhos de 5,49% e Broadcom, alta de 8,78%.

Os ganhos aconteceram em meio à queda forte da concorrente Nvidia, que perdeu 4,27%. O CEO Jensen Huang admitiu ter um relacionamento com uma mulher suspeita de atuar como espiã chinesa.

Apesar da movimentação do setor, no entanto, ainda é muito cedo para dizer se o ciclo de queda das empresas de tecnologia chegou ao fim, segundo o Swissquote, enquanto a Capital Economics afirma que "o pior ainda pode estar por vir" para as ações ligadas à IA.

"A escala do investimento em IA na economia real acelerou a tal ponto que gerar as receitas necessárias para justificar esses desembolsos será um desafio. ... Suspeitamos que o boom de investimentos em IA se inverterá em algum momento do próximo ano", destacou a Capital Economics em outro relatório.

A CoreWeave, que divulgará seu balanço corporativo nesta semana, subiu 5,56%. Ainda de acordo com o Swissquote, as projeções das empresas passam a ser mais importantes do que os resultados acima do esperado, já que "a forte demanda atual pode não ser suficiente para sustentar as avaliações se a expansão futura parecer menos certa".

Na terça-feira (10), o mercado acompanha o índice de preços ao consumidor (CPI) de outubro.