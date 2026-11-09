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Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 08:24

Em pronunciamento à nação, Lula se compromete com responsabilidade fiscal e busca conciliação

presidente disse-se ainda preocupado com a trajetória da dívida pública e os juros altos

presidente disse-se ainda preocupado com a trajetória da dívida pública e os juros altos

Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências

Em pronunciamento à nação, na noite deste domingo (8), o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, agradeceu os votos na eleição deste ano, destacando a mobilização nas ruas, liderada pelas juventudes, e o esforço dos idosos. Reafirmou ainda compromissos de campanha, falou sobre a economia, a segurança pública e criticou a atuação das empresas de tecnologia, as chamadas Big Techs, durante as eleições.

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