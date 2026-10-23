Ibovespa sobe com alocações visando eleição de Flávio, mas cai na semana

Após movimentos contidos pela manhã desta sexta-feira (23) o Ibovespa se firmou em alta e renovou máxima na segunda etapa do pregão. Segundo operadores, houve uma rodada final de alocações antes das eleições mirando uma eventual vitória de Flávio Bolsonaro (PL), visto pela maioria do mercado financeiro como mais favorável a um ajuste nas contas públicas.

As pesquisas eleitorais seguiram mostrando reação da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas a cautela que dominou as mesas de negociação na semana e pela manhã acabou sendo substituída pelo "medo de ficar de fora" caso haja um novo rali após o segundo turno.

Assim, o Ibovespa subiu 0,47%, aos 205.082,56 pontos, com giro financeiro de R$ 30,7 bilhões. Na semana dominada por cautela com eleição, cedeu 0,17%, mas acumula avanço de 10,06% em outubro e de 27,28% em 2026.

O especialista em mercado financeiro do grupo Axia, Felipe Sant' Anna, afirma que operadores estavam "montando posição final acreditando na vitória do Flávio, em um movimento coordenado pela ideia de que ninguém quer ficar de fora". Segundo ele, "quanto mais a Bolsa sobe, mais são acionados gatilhos de compra".

O otimismo com o Ibovespa ganhou força ao longo de outubro e atingiu o maior nível da sequência recente. No levantamento desta sexta, 66,67% dos participantes esperam alta do índice na próxima semana, após o segundo turno, contra 50% na pesquisa anterior.

Datafolha mostrou Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) empatados com 50% dos votos válidos, que excluem nulos e brancos. Já a pesquisa Ipespe/Abrapel Destrinchando algumas pesquisas eleitorais, ocom 50% dos votos válidos, que excluem nulos e brancos. Já amostra Flávio com 50,5% dos votos válidos para o segundo turno, contra 49,5% do atual presidente. Por fim, Vox Brasil aponta Lula com 50,6% das intenções de voto e o senador aparece com 49,4%.

debate entre os candidatos O economista-chefe da Análise Econômica, André Galhardo, avalia que "aparentemente o mercado está dando maior peso a pesquisas internas que mostram uma vitória da oposição no domingo". Investidores também aguardam o, à noite, na TV Globo.

O advisor sênior da Blue3 Investimentos, Rafael Stephano, destaca um ânimo generalizado na Bolsa no final da tarde. "Todos os setores em alta, mas os mais fortes são setor imobiliário e setor de consumo, refletindo uma animada na tomada de juros por parte dos investidores."

A tese do mercado é de que a eleição de Flávio poderia levar a uma política fiscal mais austera, o que derrubaria os juros futuros. Com o trade eleitoral, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) abaixo do esperado ficou em segundo plano.

Entre as blue chips, Petrobras e Vale subiram, seguindo os ganhos de 3% do petróleo Brent e de 0,6% do minério de ferro em Dalian. Entre os bancos, apenas Santander Brasil Unit caiu 0,79%. Até Bradesco abandonou a queda conforme os operadores absorveram a frustração com o balanço do terceiro trimestre de 2026, e os papéis subiram 0,84% (ON) e 0,74% (PN).