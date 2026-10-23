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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 10:52

Flávio Bolsonaro tem 50,5% no 2º turno, e Lula, 49,5%, aponta Ipespe/Abrapel

Presidenciáveis estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro máxima de 2,6 pontos percentuais

Presidenciáveis estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro máxima de 2,6 pontos percentuais

Montagem/JC
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Agências
O senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 50,5% das intenções de votos válidos - ou seja, excluindo brancos, nulos e indecisos - no segundo turno, marcado para este domingo (25), ante 49,5% do presidente Lula (PT), segundo pesquisa Ipespe/Abrapel divulgada nesta sexta-feira (23).
Ambos os candidatos oscilaram 0,7 ponto percentual em relação ao levantamento publicado na semana passada, quando o postulante do PL tinha 51,2% das intenções de votos válidos e o petista, 48,8%.

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