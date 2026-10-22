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Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 17:19

Globo define regras para o debate entre Flávio Bolsonaro e Lula; saiba como vai funcionar

A emissora também confirmou que fará checagem de fatos das declarações feitas pelos candidatos durante o embate

A emissora também confirmou que fará checagem de fatos das declarações feitas pelos candidatos durante o embate

Nelson Almeida/AFP
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Agências
As regras do debate presidencial de segundo turno da Rede Globo, marcado para sexta-feira (23), foram definidas pela emissora de televisão. Será o segundo encontro, passada a primeira etapa das eleições, de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tenta a reeleição, e Flávio Bolsonaro (PL), senador e filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro. O confronto está previsto para começar logo após o 'Jornal Nacional'.

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