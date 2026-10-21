Dólar tem leve alta com exterior e eleição presidencial no radar

Após três pregões consecutivos de baixa, em que recuou 1,33% e flertou com o rompimento do piso de R$ 5,00, o dólar exibiu leve alta nesta quarta-feira (21). A percepção de uma corrida eleitoral muito acirrada às vésperas do segundo turno, somada ao ambiente adverso para divisas latino-americanas, levou a um movimento de ajustes e realização de lucros, segundo operadores.

"O mercado estava mais otimista nos últimos dias com a possibilidade de alternância de poder, mas as pesquisas, em geral, estão vindo muito apertadas. Isso segura o dólar acima de R$ 5,00", afirma o economista Fabrizio Velloni.

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Após máxima de R$ 5,0433, no início da tarde, o dólar à vista encerrou a sessão em alta de 0,18%, a R$ 5,0279. Na terça-feira, a divisa fechou no segundo menor nível desde o primeiro turno da eleição presidencial. O dólar acumula baixa de 0,90% na semana e recua 2,84% em outubro, o que eleva as perdas no ano a 8,40%.

pesquisa da Quaest empate técnico. Entre os levantamentos divulgados nesta quarta, destaque para a, que mostrou oscilação das intenções de voto em Flávio Bolsonaro, de 46% para 45%. O candidato do PL se mantém numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se manteve com 44% - um quadro que configura

"Tivemos um ajuste técnico no dólar devido à incerteza eleitoral após a pesquisa da Quaest, que é contrabalançada por outras pesquisas que apontam, em média, vantagem de dois pontos percentuais para a candidatura da oposição", afirma o economista-chefe da Bravonte Capital, Eduardo Velho, em referência a sondagens como a Meio/Ideia, que traz Flávio com 48% contra 46% de Lula.

Para o diretor global de derivativos e câmbio na Hedgepoint Global Markets, Guilherme Marques, o comportamento recente do dólar pode ser classificado como "lateralizado", com moeda rodando pouco acima de R$ 5,00.

"Temos uma leve alta com o mercado digerindo as pesquisas, que mostram uma eleição parelha", afirma Marques, ponderando que o ambiente de juros mais altos nos Estados Unidos, com avanço das taxas dos Treasuries, é desfavorável a divisas emergentes.

Embora veja o dólar "lateralizado", Marques ressalta que medidas de volatilidade implícita estão nos maiores níveis desde a crise financeira de 2008, o que sugere oscilações mais fortes da moeda após o segundo turno da eleição presidencial.

"Podemos ver no pós-eleição uma variação de 2,5% no câmbio, para cima ou para baixo, ou seja, algo entre 10 e 12 centavos", afirma o diretor da Hedgepoint, que não vê uma disparada do dólar em caso de reeleição de Lula. "A manutenção do atual governo já está um pouco precificada. Em caso de troca, pode ter uma empolgação maior que jogue o dólar mais para baixo".