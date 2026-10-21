Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 10:36

Flávio Bolsonaro marca 45%, e Lula 44% no 2º turno, aponta Quaest

Na semana passada, Flávio tinha 46%, e Lula, 44% das intenções de voto

Na semana passada, Flávio tinha 46%, e Lula, 44% das intenções de voto

GLEDSTON TAVARES/AFP
Compartilhe:
Agências
Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (21) mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 45% das intenções de voto, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 44%.
Em relação ao levantamento da semana passada, Flávio oscilou negativamente 1 ponto dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, enquanto Lula manteve-se estável. O resultado segue indicando empate técnico

Notícias relacionadas