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Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 15:33

Fluxo cambial total em 2026 até 16 de outubro é positivo em US$ 15,740 bi, mostra BC

Fluxo comercial ficou positivo, somando US$ 46,6 bi no ano

Fluxo comercial ficou positivo, somando US$ 46,6 bi no ano

José Cruz/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
O fluxo cambial ficou positivo em US$ 15,740 bilhões em 2026 até o dia 16 de outubro, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira (21). O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 30,894 bilhões. Já o fluxo comercial ficou positivo, somando US$ 46,634 bilhões no ano.

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