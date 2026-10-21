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Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 17:45

Bolsas de NY fecham em alta impulsionadas por bons resultados do setor de tecnologia

Dow Jones cresceu 0,69%, S&P 500 teve alta de 0,58% e Nasdaq subiu 1,05%

Dow Jones cresceu 0,69%, S&P 500 teve alta de 0,58% e Nasdaq subiu 1,05%

Arte/JC
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Agências
As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quarta-feira (21) com a renovação do apetite por risco. A movimentação foi impulsionada pelas ações de tecnologia após desempenho da SpaceX e à espera dos resultados da Meta e Tesla, previstos para o dia.

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