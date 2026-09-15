RS vê oportunidades no mar e em terra para a geração eólica

Várias oportunidades se apresentam no momento para o Rio Grande do Sul no campo da energia eólica tanto no segmento onshore (em terra) como no offshore (no mar). Tramitando no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o Estado é o que apresenta o maior número de projetos dessa fonte a serem instalados na costa brasileira: 17. E mais dois projetos, um em Dom Pedrito , da DGE Soluções Renováveis e Casa dos Ventos, e outro em Santa Vitória do Palmar, da Statkraft , deverão ter suas obras iniciadas em solo firme a partir de 2027.

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No caso do empreendimento em Dom Pedrito, que terá cerca de 700 MW de capacidade instalada (o que corresponde a aproximadamente 35% da potência eólica hoje em operação no Rio Grande do Sul), a empresa Goldwind está concorrendo para ser a fornecedora de equipamentos para esse complexo. O vice-presidente da Goldwind no Brasil, Roberto Veiga, confirma que existe, atualmente, uma janela de oportunidades para o setor eólico no Rio Grande do Sul.

Ele salienta que, além da capacidade de conexão na rede para novas usinas no Estado, há a perspectiva de que data centers sejam instalados na região, que são consumidores intensivos de energia. “É o momento correto, o Rio Grande do Sul tem que aproveitar a restrição que temos agora no Nordeste, que enfrenta falta de pontos de conexão”, argumenta o executivo.

Já o diretor da Coalizão Eólica Marinha (CEM), Sérgio Coelho, reforça que o Brasil e o Rio Grande do Sul apresentam uma ótima condição para a geração de energia também no mar. “O potencial está aqui”, enfatiza o dirigente.

Coelho considera que as empresas que possuem exploração de petróleo offshore e que pretendem também desenvolver projetos eólicos no mar (como a Petrobras, por exemplo) terão vantagens competitivas por terem mão de obra qualificada nesse campo, assim como poder ainda aproveitar embarcações que já são usadas para apoio marítimo na atividade petrolífera.