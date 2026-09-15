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Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 14:19

Casa dos Ventos projeta investir cerca de R$ 10 bilhões em eólicas gaúchas até 2030

Diretor-presidente da empresa, Clécio Antonio Eloy, adianta que deverão ser instalados 2 mil MW no Estado

Diretor-presidente da empresa, Clécio Antonio Eloy, adianta que deverão ser instalados 2 mil MW no Estado

Jefferson Klen/Especial/JC
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Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
Já trabalhando, em parceria com a empresa DGE Soluções Renováveis, para construir o parque eólico Torquato Severo de 700 MW, no município de Dom Pedrito, a Casa dos Ventos tem planos ainda mais ousados no Rio Grande do Sul em um horizonte de curto prazo. Segundo o diretor-presidente da companhia, Clécio Antonio Eloy, a intenção é chegar a 2030 com um total de 2 mil MW em usinas eólicas em operação no Rio Grande do Sul, o que significará um investimento de aproximadamente R$ 10 bilhões.

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