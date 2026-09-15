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Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 11:00

Projetos eólicos licenciados no RS superam em cinco vezes capacidade instalada no Estado

Evento Wind of Change acontece nesta terça-feira (15), no Hotel Hilton, em Porto Alegre

Evento Wind of Change acontece nesta terça-feira (15), no Hotel Hilton, em Porto Alegre

Fernanda Davoglio/JC
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Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
Uma prova de que o potencial do Rio Grande do Sul ainda é gigantesco quando se fala em energia eólica é o volume de projetos já licenciados no Estado. Conforme o diretor-presidente da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), Renato Chagas, as iniciativas eólicas que contam com licença ambiental prévia ou de instalação no Rio Grande do Sul somam uma potência instalada de cerca de 10 mil MW.

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