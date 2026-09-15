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CapaEconomiaEnergia

Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 16:11

ABEEólica espera para 2027 leilão para cessão de área offshore

Presidente-executiva da Associação Brasileira de Energia Eólica, Elbia Gannoum, diz que certame será sinal positivo para investidores

Presidente-executiva da Associação Brasileira de Energia Eólica, Elbia Gannoum, diz que certame será sinal positivo para investidores

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
Com um potencial excepcional para a geração de energia offshore (no mar), essa é a próxima fronteira a ser desbravada pelos empreendedores eólicos no Brasil. No entanto, ainda é preciso definir os locais onde essas usinas serão instaladas. Conforme a presidente-executiva da Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica), Elbia Gannoum, a expectativa é que o primeiro leilão de áreas para essa atividade seja promovido pelo governo federal no próximo ano.

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