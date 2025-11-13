Agência Padrinho Conteúdo inaugura nova sede e consolida expansão

nova sede em Porto Alegre, consolidando um novo momento de expansão A Agência Padrinho inaugurou oficialmente, nesta quarta-feira 12 de novembro, suaapós mais de uma década de atuação no mercado de comunicação integrada. O coquetel de inauguração, que reuniu equipe, parceiros e convidados, marcou também o início de uma fase voltada à ampliação de serviços e ao fortalecimento da cultura interna da empresa.

O novo espaço — agora com 274 metros quadrados — localizado em um andar inteiro de edifício na Rua dos Andradas, no Centro de Porto Alegre, foi projetado para favorecer a integração entre as áreas e o bem-estar dos colaboradores. O projeto arquitetônico é assinado pelo escritório 254 Arquitetura .

Durante o evento, os sócios-fundadores Alexandra Zanela e Carlos Guilherme Ferreira destacaram a trajetória da agência, que completa 12 anos em janeiro de 2026, e o simbolismo da nova sede, resultado de um processo de amadurecimento. " Estamos vivendo um momento de colheita. A nova sede representa não só o crescimento da empresa, mas também a consolidação de um trabalho construído com propósito e parceria", disse Alexandra.

"Esse espaço reflete onde estamos e para onde queremos ir. Chegamos até aqui com muito trabalho e planejamento, e queremos seguir ampliando nossas entregas com qualidade e visão de futuro", complementou Ferreira, diretor de Novos Negócios da agência.

A mudança de endereço foi planejada a partir de uma consultoria realizada no fim de 2024, que apontou a necessidade de adequar o ambiente de trabalho à expansão da equipe e à integração de novos serviços. Hoje, a Padrinho atua com foco em conteúdo, assessoria de imprensa e produção de podcasts, sendo este último o produto com maior potencial de crescimento, segundo Ferreira. "O podcast é hoje o nosso produto mais diferenciado. Trabalhamos com produção completa — da concepção à distribuição —, o que nos posiciona de forma competitiva no mercado", explicou o diretor.

diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero Além de clientes e parceiros, o evento contou com a presença de jornalistas, profissionais e executivos de comunicação, entre eles o. Parceiros da Padrinho destacaram, durante o evento, a relevância da empresa no mercado regional e o caráter colaborativo desde a sua fundação.