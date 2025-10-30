Agência de conteúdo amplia operação e investe em nova sede em Porto Alegre

A Padrinho Conteúdo e Assessoria, agência porto-alegrense fundada há 11 anos, entrou em uma nova fase, com expansão de suas operações. Isso inclui uma nova sede, instalada no em um prédio Rua dos Andradas, 772, Centro Histórico de Porto Alegre, ocupando todo o 6º andar do prédio corporativo.

O espaço de 284 metros quadrados recebeu a equipe da agência nesta semana e será apresentado oficialmente ao mercado no dia 12 de novembro, em um evento para clientes, imprensa, influenciadores e parceiros, das 18h às 22h.

A mudança consolida a estratégia de crescimento da Padrinho, que investiu cerca de R$ 300 mil na adaptação do novo ambiente, incluindo a criação de um estúdio totalmente equipado para podcasts e produção audiovisual. O espaço de gravação tem 60 metros quadrados, com três ambientes e possibilidade de cenários personalizados para diferentes formatos de vídeos e podcasts.

Segundo o diretor de Novos Negócios da Padrinho, Carlos Guilherme Ferreira, a nova sede simboliza o momento de maturidade da agência. " A nova sede representa um marco para a Padrinho. Somos hoje uma empresa consolidada e com produtos maduros em assessoria de imprensa, conteúdo e podcasts. Essa estrutura materializa o crescimento que construímos ao longo dos últimos anos e abre espaço para seguirmos evoluindo."

O projeto arquitetônico é assinado pelo Estúdio 254, da arquiteta Samantha Diefenbach, e foi planejado para atender às necessidades dos três hubs de atuação da empresa — assessoria de imprensa, conteúdo e audiovisual — com áreas de convivência, salas de reunião e um estúdio que permite gravações simultâneas.

Na frente de audiovisual, a agência aposta na produção de podcasts e videocasts corporativos. Alexandra Zanela, diretora de Relacionamento da Padrinho, destaca que o formato faz parte do DNA da agência. " Produzimos podcasts desde 2016 e acompanhamos de perto a evolução do formato. Não somos apenas um estúdio: entregamos inteligência. Da ideia ao produto final, passando por roteiro, curadoria, gravação, edição e cortes para redes. Com mais espaço e estrutura, ampliamos o que já fazemos bem."

Entre os clientes atendidos estão Sebrae-RS, Simers, Grupo RBS, Colégio Farroupilha, Gramado Summit, DEx01, Zletric, Cabergs, Asdep, Senar-RS, Sinepe-RS, Irga e Fernandes Machado Business Law.

Para Alexandra, mesmo com avanços tecnológicos, como a Inteligência Artificial, a curadoria humana segue sendo decisiva. " Mesmo com a IA, o conteúdo com olhar humano é o que se diferencia. E são esses produtos, com intenção e identidade, que as marcas têm buscado."

Fundada em 2014 pelos jornalistas Alexandra Zanela e Carlos Ferreira, a Padrinho se posiciona como uma agência de comunicação integrada, conectando assessoria, conteúdo e audiovisual com estratégia.