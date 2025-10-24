Sinduscon-RS promove aquisição de imóveis recém-construídos

O Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS) lançou a campanha “Imóvel Zero. Essa é a chave”, iniciativa feita em parceria com suas empresas associad a qu e tem como objetivo enfatizar a importância dos imóveis novos e reforçar o setor da construção civil.

Segundo o Sindicato, moradias recém construídas oferecem tecnologia de ponta, infraestrutura moderna, sustentabilidade, eficiência energética e maior segurança, além de apresentar vantagens financeiras como taxas de financiamento mais atrativas e elevado potencial de valorização no longo prazo.

Construção civil revisa projeções devido a juros elevados LEIA TAMBÉM:

A campanha contemplará uma série de ações em multicanais, incluindo vídeos, cards digitais, presença em redes sociais e uma landing page exclusiva no site do Sinduscon-RS, reunindo conteúdos aprofundados sobre os benefícios do imóvel novo.

“Como outros momentos da história do País que tiveram turbulências, sempre mais próximo do fim dessa turbulência, surge um momento de oportunidade, e a gente sente que o momento é agora. Por isso estamos fazendo essa campanha”, destacou o vice-presidente do Sinduscon, Romeu Oliveira Tomasetto.

A campanha é pautada em três pilares estratégicos. O primeiro é a decisão de compra e rentabilidade, que busca mostrar o potencial de retorno frente a aplicações financeiras. Segundo Tomasetto, a aquisição de um imóvel novo representa uma forma de preservação de patrimônio com valorização.

O segundo pilar é a inovação e qualidade construtiva, que tem como foco a tecnologia, sustentabilidade e eficiência. Tomasetto destaca que imóveis novos contam com projetos arquitetônicos mais modernos e sustentáveis. Por fim, é destacada a oportunidade de mercado, ressaltando a escassez de lançamentos e a perspectiva de alta dos preços.

Na avaliação de Tomasetto e Antonio Mary Ulrich, também vice-presidente do Sinduscon-RS, a campanha está sendo lançada em um momento estratégico, pois o mercado passa por um período “de oportunidade” para a compra de imóveis.

Tomasetto afirma que, historicamente, após períodos de turbulência, surge um momento de oportunidade, e a preocupação é que, quando a taxa de juros cair, o mercado responda rapidamente com a subida dos preços, o aumento do consumo e a baixa do estoque.

Ulrich, então, argumenta que há uma conjunção de fatores favoráveis na cidade. Segundo o Panorama do Mercado Imobiliário, elaborado pelo Sinduscon-RS em parceria com a Alphaplan Inteligência em Pesquisa e a Órulo, os lançamentos de imóveis no período somaram 1.401 unidades, com Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 2,1 bilhões, o que representa crescimento expressivo em relação ao mesmo período de 2024 (+91% em VGV). Em volume de lançamentos o crescimento foi de 19%.

No lado das vendas, o levantamento destacou que Porto Alegre registrou 1.404 unidades comercializadas, movimentando R$ 1,8 bilhão em VGV. O resultado mostra incremento em comparação a 2024 (14% em unidades e 38% em VGV), evidenciando resiliência da demanda.

Além disso, novas linhas de crédito estão sendo criadas, incluindo o aumento do teto de financiamento (chegando a 80% do valor do imóvel) e o reforço do programa Minha Casa Minha Vida Faixa 4, que atende a faixas de renda de até R$ 12 mil, e também são mudanças consideradas positivas pelos especialistas.

Outro ponto destacado por eles é que, com a atualização do teto do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) de R$ 1,5 milhão para R$ 2,25 milhões, o mercado de imóveis novos de Porto Alegre deve ganhar fôlego. Um levantamento elaborado pelo Sinduscon-RS aponta que 594 unidades adicionais do estoque da Capital passam a se enquadrar nas condições de financiamento do SFH, o que representa um acréscimo de aproximadamente 20% no número de unidades elegíveis.