Novo Minha Casa, Minha Vida deve diminuir estoque de imóveis em Porto Alegre

A expectativa é grande para o novo modelo do programa Minha Casa, Minha Vida, que começa a vigorar em maio e que, agora, inclui a classe média. O governo federal, por meio do Conselho do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), anunciou as novas regras e detalhou a ampliação do financiamento habitacional, que passa a abranger famílias com renda de R$ 8,6 mil até R$ 12 mil.

A nova modalidade de beneficiários irá compor a chamada "Faixa 4" do programa. Assim, essas famílias poderão financiar imóveis que tenham um valor total de até R$ 500 mil, em no máximo 420 meses (35 anos), sem subsídio governamental. Essa tem sido uma medida considerada positiva por especialistas.

"Existem empresas que estão com unidades em estoque nessa faixa de preço (até R$ 500 mil) e que, por conta da alta taxa de juros Selic, os bancos estão com dificuldade de conseguir financiamento e crédito para os seus clientes. Com o Minha Casa, Minha Vida, o crédito acaba sendo, entre aspas, garantido. Assim, essas unidades vão ser colocadas à venda mais facilmente”, afirma o Diretor para assuntos de Habitação de Interesse Social do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS), Ricardo Prada.

Além disso, Prada destaca os possíveis impactos positivos da medida para a economia da capital gaúcha. "São famílias com rendas de até R$ 12 mil, então, pode ser que tenha algumas empresas com terrenos em bairros mais periféricos, como Azenha, Jardim Lindóia, alguns bairros na Zona Sul e na Zona norte, que possam fazer empreendimentos de até R$ 500 mil. Isso gira a economia com a criação empregos diretos e indiretos, e toda a roda começa a girar de forma positiva", pondera.



Segundo o governo federal, uma das principais vantagens do benefício será a taxa de juros anuais. Os juros da nova faixa serão de 10% ao ano, abaixo das taxas atuais de mercado, que podem chegar ao valor anual de 11,5%.

Outra medida aprovada pelo Conselho do FGTS foi o reajuste no teto da renda familiar para as faixas do Minha Casa, Minha Vida. A faixa 1, antes reservada para famílias com renda de até R$ 2.640 mensais, teve seu teto alterado para R$ 2.850 mensais. A faixa 2, passou de famílias com renda de R$ 4,4 mil para R$ 4,7 mil mensais e a faixa 3 passou a abranger famílias com renda de até R$ 8,6 mil mensais - antes eram R$ 8 mil.



As novas regras estão previstas para começar a valer na primeira quinzena de maio – a data exata ainda não foi divulgada. Segundo o material de divulgação do governo federal, o programa prevê a mobilização de R$ 15 bilhões do FGTS, que deverão ser aplicados em conjunto com outros R$ 15 bilhões captados por instituições financeiras habilitadas. Ao todo, o público da nova faixa poderá contar com R$ 30 bilhões em recursos para financiamento habitacional.

Com a criação da nova medida, o governo federal, através dos Ministérios das Cidades e do Trabalho e Emprego, pretende beneficiar até 120 mil novas famílias em 2025. Somando todas as faixas do Minha Casa, Minha Vida, o governo espera ampliar para 3 milhões o número de unidades habitacionais financiadas até 2026.



O Minha Casa, Minha Vida é um programa de habitação federal, criado em 2009 pelo Governo Lula. O programa tem como objetivo subsidiar ou facilitar as condições de acesso a imóveis próprios para famílias com renda mais baixa.

Segundo a Caixa Econômica, cerca de 14,7 milhões de pessoas haviam comprado um imóvel com o programa em 2018. Desde a retomada do Minha Casa, Minha Vida, em 2023, mais de 1 milhão de residências já foram contratadas por beneficiários do programa.