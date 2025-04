Abaixo-assinado pede anexação de Atlântida Sul e Mariápolis a Xangri-Lá

Está circulando nos grupos de WhatsApp um abaixo-assinado pedindo a anexação das praias de Atlântida Sul e de Mariápolis, que pertencem ao município de Osório, a Xangri-Lá. O documento será encaminhado aos vereadores do Litoral Norte do Rio Grande do Sul e, posteriormente, tem possibilidade de ser levado à Assembleia Legislativa do Estado.

“Este pedido fundamenta-se em diversos aspectos legais, geográficos, sociais, econômicos e administrativos”, diz o texto.

Um dos argumentos é que Atlântida Sul e Mariápolis estão a mais de 20 km da sede do município de Osório, enquanto se encontram a menos de 5 km do centro de Xangri-Lá. Outro fator é a integração urbana e viária com Xangri-Lá, tornando natural o fluxo de moradores dessas localidades para comércio, serviços e atividades diárias naquele município.

Grande parte da população de Atlântida Sul e Mariápolis busca, por escolha e necessidade, os serviços de saúde do município de Xangri-Lá, gerando custos ao local. Famílias da região também utilizam escolas públicas e projetos sociais de Xangri-Lá.

O prefeito de Osório, Romildo Bolzan Júnior (PDT), reconhece a legitimidade da manifestação popular e reafirma que ouvir a população é um princípio que norteia sua gestão. “O atual governo municipal reconhece e valoriza os dois balneários, de Mariápolis e Atlântida Sul, sendo esses locais os primeiros a receberem serviços da Secretaria Municipal de Obras, assim que a Administração Municipal assumiu, em janeiro de 2025. Ações concretas e imediatas foram realizadas para atender às demandas das comunidades locais”, afirma o prefeito por meio de nota.

O assunto, para ele, é fruto de uma intenção política, e não é a primeira vez que surge. “Esperamos que as relações institucionais entre os municípios seja respeitada e o município de Osório, nesta gestão, como nas anteriores do PDT, sempre procurou e respondeu às demandas. O que se tem agora é o resquício de um total abandono da municipalidade pela gestão anterior, com os distritos e que serão recuperados com a boa atividade de serviços públicos nestas localidades”, destaca.

Romildo Bolzan Júnior reitera, ainda, que o caminho para a construção de soluções efetivas é o diálogo, e que mantém as portas abertas para o “debate democrático e responsável, sempre pautado pelo interesse coletivo e pelo fortalecimento do município como um todo”.

O prefeito de Xangri-Lá, Celso Barbosa (PSDB), conta que foi procurado por um grupo de empresários de Atlântida Sul para solicitar o apoio pela indexação em 2024. "Respondi que não queria me meter nesse assunto, mas, caso seja de interesse da comunidade, eles seriam bem vindos. Como prefeito, não iria mover uma palha, eles estão se mexendo. A decisão é da comunidade", reforça.