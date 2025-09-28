Construção civil revisa projeções devido a juros elevados

O juro alto já está pesando no setor de construção civil, levando representantes empresariais a revisar para baixo a sua projeção de crescimento no ano. A Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat) acaba de reduzir a previsão de alta nas vendas do setor neste ano de 2,8% para 1,8%. No mês passado, o Sindicato da Indústria da Construção do Estado de São Paulo (Sinduscon-SP) e a Fundação Getulio Vargas (FGV) reduziram a estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da Construção no ano de 3% para 2,2%.



A deterioração das expectativas se deve à manutenção dos juros básicos da economia brasileira em um patamar elevado por um prazo muito longo e sem sinais de que haverá cortes ainda neste ano. A isso, soma-se o aumento das incertezas sobre os rumos da economia brasileira, que também vêm desacelerando de forma geral.



"Nos últimos meses, veio uma tendência de desaceleração. Estamos vendo um ambiente econômico mais incerto. Então refizemos os cálculos e achamos melhor ser mais conservadores", afirmou o presidente da Abramat, Paulo Engler. Ele contou ainda que a piora no consumo de materiais foi percebida em todos os segmentos: varejo, incorporação imobiliária e infraestrutura, embora tenha sido o varejo o principal detrator dos resultados.

Engler disse que o juro alto está prejudicando o consumo das famílias, que dependem de financiamento para compra de materiais de construção. "A manutenção da Selic em 15%, sem perspectiva de queda neste ano, gera incertezas se as famílias vão investir na reforma da casa", apontou. Mesmo com níveis crescentes de emprego e renda, a população diminuiu a compra de materiais. "Não estamos vendo o giro nas compras de materiais como deveria estar acontecendo."



A coordenadora de estudos da construção da FGV, Ana Maria Castelo, também observou a perda de fôlego das famílias. "O consumo de materiais para obras e reformas começou o ano forte, mas está passando por uma inflexão nos últimos meses", disse Castelo.



Outro indicativo de baixa nas atividades apontado por Castelo foi a redução no ritmo de contratação pelas construtoras, a despeito do volume elevado de novos projetos anunciados nos meses anteriores. "O mercado de trabalho está desacelerando. O que está por trás disso pode ser a decisão do empresário em adiar o início das obras", observou. Um grande problema para o setor tem sido o juro alto para o financiamento da produção.



