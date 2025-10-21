Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaRecursos Humanos

Publicada em 21 de Outubro de 2025 às 19:55

Empresas debatem uso de dados na comunicação interna com colaboradores

Especialistas apontam que análise de dados de comunicação interna pode ser ferramenta para avaliar desempenho de colaboradores

Especialistas apontam que análise de dados de comunicação interna pode ser ferramenta para avaliar desempenho de colaboradores

GGK/Especial/JC
Compartilhe:
Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
A comunicação interna foi o centro das discussões de evento promovido pela empresa Dialog, HRTech especializada em soluções digitais para recursos humanos, nesta terça-feira, 21 de outurbro. O encontro Dialog on the road, que já havia sido realizado em Curitiba (PR) e Belo Horizonte (MG), desta vez aconteceu em Porto Alegre, no Instituto Caldeira.
A comunicação interna foi o centro das discussões de evento promovido pela empresa Dialog, HRTech especializada em soluções digitais para recursos humanos, nesta terça-feira, 21 de outurbro. O encontro Dialog on the road, que já havia sido realizado em Curitiba (PR) e Belo Horizonte (MG), desta vez aconteceu em Porto Alegre, no Instituto Caldeira.
O encontro reuniu especialistas e profissionais de comunicação corporativa e RH para debater o tema "Dados e multicanalidade como alavancas de comunicação interna e engajamento de colaboradores operacionais".
De acordo com levantamento da Gallup, 69% dos trabalhadores brasileiros não se sentem engajados em seus empregos – dado que reforça a importância estratégica da comunicação interna nas empresas. O evento também marcou a aproximação da Dialog com o mercado gaúcho, em parceria com agências locais como Gio, iNÓSS, HappyHouse, ILoveMyJob, FALE Consultorias e Santo de Casa.
Para o CEO da Dialog, Hugo Godinho, o evento representou uma oportunidade de aproximar o ecossistema de comunicação corporativa do Rio Grande do Sul das tendências mais recentes em dados e engajamento. Segundo o executivo, o objetivo foi conectar a comunidade local e debater os desafios e avanços tecnológicos que moldam o relacionamento entre empresas e colaboradores.
CEO da Dialog, Hugo Godinho avalia que Inteligência Artificial não desumaniza a gestão | TIAGO LIMA/DIVULGAÇÃO/JC
CEO da Dialog, Hugo Godinho avalia que Inteligência Artificial não desumaniza a gestão TIAGO LIMA/DIVULGAÇÃO/JC


"O Rio Grande do Sul tem um senso de comunidade muito forte, algo que se reflete na forma como as pessoas se engajam dentro das organizações", afirmou. Godinho destacou que a tecnologia tem papel fundamental nesse processo, mas que o foco deve permanecer nas pessoas: "É do humano para a tecnologia, e não o inverso. A Inteligência Artificial e os dados não desumanizam a gestão - pelo contrário, dão mais visibilidade e ajudam as empresas a entenderem melhor seus colaboradores", disse.

Ainda, ao comentar sobre o mercado gaúcho, o CEO reconheceu que, inicialmente, houve o desafio de se aproximar das empresas locais, mas que o contato direto com o público do Estado fortaleceu a presença da Dialog na região. "O que alguns chamam de bairrismo, eu vejo como um jeito humano de se relacionar. As empresas gaúchas equilibram melhor resultados e engajamento, valorizando o vínculo entre as pessoas. É um aprendizado importante para quem trabalha com comunicação e recursos humanos", concluiu Godinho.

Na plateia, havia representantes de empresas como Lojas Renner, Gedore, Sicredi, Vulcabras, Picadilly, CIEE, Grandene e GreatPlaceToWorkPainelistas destacaram a importância de compreender o perfil dos diferentes públicos internos e adequar o uso dos canais à rotina dos colaboradores. 
Evento reuniu especialistas e profissionais de comunicação corporativa e RH no Instituto Caldeira | TIAGO LIMA/DIALOG/DIVULGAÇÃO/JC
Evento reuniu especialistas e profissionais de comunicação corporativa e RH no Instituto Caldeira TIAGO LIMA/DIALOG/DIVULGAÇÃO/JC
 
Tamara Nonnenmacher, da Vulcabras, observou que a comunicação com os times operacionais exige equilíbrio entre frequência e relevância. "Não adianta lançar campanhas toda semana. É preciso dosar e tornar o conteúdo interessante para que ele seja realmente absorvido pelo colaborador", afirmou.
Denise Polidori, da Gio, provocou reflexão sobre o papel das lideranças: "Ainda promovemos pessoas a cargos de chefia sem considerar sua habilidade de comunicação. Sem líderes engajados e preparados para dialogar, nenhuma estratégia de cultura ou engajamento se sustenta", destacou.
O debate também abordou a necessidade de aproximar a experiência do colaborador à lógica de consumo digital atual. "Os conteúdos precisam ser atraentes, curtos e relevantes – o colaborador disputa atenção com o WhatsApp, o TikTok e outros estímulos", completou Tamara.
O encontro ocorreu durante a tarde e foi exclusivo para clientes e convidados. A programação contou com três painéis temáticos:
Multicanalidade como estratégia de engajamento de colaboradores operacionais
Com Denise Polidori (Gio), Gabriel Fontanari (iNÓSS), Tamara Nonnenmacher (Vulcabras) e Eder Gonçalves (Dialog)
Dados de Comunicação Interna para tomada de decisões estratégicas ligadas ao negócio
Com Kerlin Dutra (HappyHouse), Angélica Madalosso (ILoveMyJob), Fabiana Becker (FALE Consultorias) e Hugo Godinho (Dialog)
O que faz do RS um estado com vocação para Comunicação Interna?
Com Denise Polidori (Gio), Andressa Brum Merolillo (HappyHouse), Gabriel Fontanari (iNÓSS) e Hugo Godinho (Dialog)

Notícias relacionadas