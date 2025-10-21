Empresas debatem uso de dados na comunicação interna com colaboradores

evento promovido pela empresa Dialog em Porto Alegre, no Instituto Caldeira A comunicação interna foi o centro das discussões de, HRTech especializada em soluções digitais para recursos humanos, nesta terça-feira, 21 de outurbro. O encontro Dialog on the road, que já havia sido realizado em Curitiba (PR) e Belo Horizonte (MG), desta vez aconteceu

O encontro reuniu especialistas e profissionais de comunicação corporativa e RH para debater o tema "Dados e multicanalidade como alavancas de comunicação interna e engajamento de colaboradores operacionais".

De acordo com levantamento da Gallup, 69% dos trabalhadores brasileiros não se sentem engajados em seus empregos – dado que reforça a importância estratégica da comunicação interna nas empresas. O evento também marcou a aproximação da Dialog com o mercado gaúcho, em parceria com agências locais como Gio, iNÓSS, HappyHouse, ILoveMyJob, FALE Consultorias e Santo de Casa.

Para o CEO da Dialog, Hugo Godinho, o evento representou uma oportunidade de aproximar o ecossistema de comunicação corporativa do Rio Grande do Sul das tendências mais recentes em dados e engajamento. Segundo o executivo, o objetivo foi conectar a comunidade local e debater os desafios e avanços tecnológicos que moldam o relacionamento entre empresas e colaboradores.

CEO da Dialog, Hugo Godinho avalia que Inteligência Artificial não desumaniza a gestão TIAGO LIMA/DIVULGAÇÃO/JC



"O Rio Grande do Sul tem um senso de comunidade muito forte, algo que se reflete na forma como as pessoas se engajam dentro das organizações", afirmou. Godinho destacou que a tecnologia tem papel fundamental nesse processo, mas que o foco deve permanecer nas pessoas: "É do humano para a tecnologia, e não o inverso. A Inteligência Artificial e os dados não desumanizam a gestão - pelo contrário, dão mais visibilidade e ajudam as empresas a entenderem melhor seus colaboradores", disse.



Ainda, ao comentar sobre o mercado gaúcho, o CEO reconheceu que, inicialmente, houve o desafio de se aproximar das empresas locais, mas que o contato direto com o público do Estado fortaleceu a presença da Dialog na região. "O que alguns chamam de bairrismo, eu vejo como um jeito humano de se relacionar. As empresas gaúchas equilibram melhor resultados e engajamento, valorizando o vínculo entre as pessoas. É um aprendizado importante para quem trabalha com comunicação e recursos humanos", concluiu Godinho.



Na plateia, havia representantes de empresas como Lojas Renner, Gedore, Sicredi, Vulcabras, Picadilly, CIEE, Grandene e GreatPlaceToWork. Painelistas destacaram a importância de compreender o perfil dos diferentes públicos internos e adequar o uso dos canais à rotina dos colaboradores.

Evento reuniu especialistas e profissionais de comunicação corporativa e RH no Instituto Caldeira TIAGO LIMA/DIALOG/DIVULGAÇÃO/JC

Tamara Nonnenmacher, da Vulcabras, observou que a comunicação com os times operacionais exige equilíbrio entre frequência e relevância. "Não adianta lançar campanhas toda semana. É preciso dosar e tornar o conteúdo interessante para que ele seja realmente absorvido pelo colaborador", afirmou.

Denise Polidori, da Gio, provocou reflexão sobre o papel das lideranças: "Ainda promovemos pessoas a cargos de chefia sem considerar sua habilidade de comunicação. Sem líderes engajados e preparados para dialogar, nenhuma estratégia de cultura ou engajamento se sustenta", destacou.

O debate também abordou a necessidade de aproximar a experiência do colaborador à lógica de consumo digital atual. "Os conteúdos precisam ser atraentes, curtos e relevantes – o colaborador disputa atenção com o WhatsApp, o TikTok e outros estímulos", completou Tamara.

O encontro ocorreu durante a tarde e foi exclusivo para clientes e convidados. A programação contou com três painéis temáticos:

Multicanalidade como estratégia de engajamento de colaboradores operacionais

Com Denise Polidori (Gio), Gabriel Fontanari (iNÓSS), Tamara Nonnenmacher (Vulcabras) e Eder Gonçalves (Dialog)

Dados de Comunicação Interna para tomada de decisões estratégicas ligadas ao negócio

Com Kerlin Dutra (HappyHouse), Angélica Madalosso (ILoveMyJob), Fabiana Becker (FALE Consultorias) e Hugo Godinho (Dialog)

O que faz do RS um estado com vocação para Comunicação Interna?

Com Denise Polidori (Gio), Andressa Brum Merolillo (HappyHouse), Gabriel Fontanari (iNÓSS) e Hugo Godinho (Dialog)