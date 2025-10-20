Evento no Instituto Caldeira debate engajamento de colaboradores

Instituto Caldeira Dados e multicanalidade como alavancas de Comunicação Interna e Engajamento de colaboradores operacionais". A atividade é promovida pela Dialog, uma HRTech (desenvolve soluções de tecnologia para a área de Recursos Humanos), que reunirá especialistas e profissionais para debater os desafios dos gestores de comunicação corporativa e RH. As informações foram divulgadas pela assessoria de comunicação da empresa. Um evento nonesta terça-feira, 21 de outubro, vai debater "e Engajamento de colaboradores operacionais". A atividade é promovida pela Dialog, uma HRTech (desenvolve soluções de tecnologia para a área de Recursos Humanos), que reunirá especialistas e profissionais para debater os desafios dos gestores de comunicação corporativa e RH. As informações foram divulgadas pela assessoria de comunicação da empresa.

No Brasil, 69% dos colaboradores não estão engajados em seus empregos, de acordo com levantamento (Gallup). Nesse cenário, uma das ferramentas é o uso da comunicação interna nas empresas. A Dialog terá a interlocução do mercado local gaúcho, com as agências parceiras Gio, iNÓSS, HappyHouse, ILoveMyJob, FALE Consultorias e Santo de Casa.



O CEO da Dialog, Hugo Godinho, vai participar do evento, e avalia que será "uma oportunidade valiosa para fortalecer o diálogo sobre os desafios e as transformações da comunicação com os colaboradores, uma pauta que precisa cada vez mais de atenção pois trata-se de um dos principais meios de estimular o engajamento dentro das empresas".

O evento acontece a partir das 13h30min e é fechado para clientes da empresa e convidados.

Programação

O evento Dialog On the Road terá três painéis:



14h30min - Multicanalidade como estratégia de engajamento de colaboradores operacionais



Com Denise Polidori (Gio), Gabriel Fontanari (iNÓSS), Tamara Nonnenmacher (Vulcabras) e Eder Gonçalves (Dialog).



16h - Dados de Comunicação Interna para tomada de decisões estratégicas ligadas ao negócio



Com Kerlin Dutra (HappyHouse), Angélica Madalosso (ILoveMyJob), Fabiana Becker (FALE Consultoras) e Hugo Godinho (Dialog).



17h - O que faz do RS um estado com vocação para Comunicação Interna?



Com Denise Polidori (Gio), Andressa Brum Merolillo (HappyHouse), Gabriel Fontanari (iNÓSS) e Hugo Godinho (Dialog).